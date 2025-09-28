مدیرکل تبلیغات بوشهر: مدارس صدرا «پایگاه تراز انقلاب اسلامی» هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد قادری صبح یکشنبه در جمع دانش آموزان دبیرستان علوم و معارف اسلامی صدرای کنگان ضمن تقدیر از مدیران و معلمان پرتلاش و فداکار، دانشآموزان مدارس صدرا را گلهای باغ علم و ایمان، سربازان امروز و مهندسان فردای تمدن نوین اسلامی عنوان کرد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر مدارس صدرا را پایگاه تراز انقلاب اسلامی عنوان کرد و افزود: مدارس صدرا، پروژه استراتژیک و ضرورت اساسی برای نظام اسلامی، و پاسخی عملی به این دغدغه رهبر فرزانه انقلاب که فرمودند: «ما نیاز به کادرسازی برای ادامه راه داریم.» هستند.
وی شعار امسال مدارس صدرا، یعنی «مدرسه ایرانی؛ سنگر مبارزه با استکبار جهانی» را شعاری عمیق و جهتدهنده برشمرد و اضافه کرد: «مدرسه ایرانی» یعنی مدرسهای که در آن «هویت ترکیبی» دانشآموز ایرانی ساخته و پرداخته میشود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر خطاب به دانشآموزان دبیرستان صدرای کنگان گفت: شما وارث دو گنجینه بینظیر تمدن کهن و سترگ ایران با همه دستاوردهای علمی، ادبی و هنری آن و مکتب اسلام ناب محمدی(ص) و فرهنگ اهل بیت(علیهم السلام) هستید و مدرسه ایرانی، مدرسهای است که در پرتو معارف قرآن و اهل بیت به تربیت افرادی چون ابوعلی سینا تا تهرانی مقدمها میپردازد.
حجتالاسلام قادری با اشاره به وجه دوم شعار مدارس صدرا یعنی «سنگر مبارزه با استکبار جهانی» افزود: استکبار امروز، با ابزارهای «تهاجم فرهنگی»، «شبیخون علمی»، «جنگ روانی» و «تحریمهای ناجوانمردانه» به میدان آمده؛ بنابراین سنگر مبارزه با آن نیز متنوع است.
وی کلاس درس و کتابخانه را یک سنگر نامید و تصریح کرد: شما با درس خواندن و فتح قلههای جهانی و همچنین با مطالعه، بصیرت و آگاهی خود را افزایش میدهید، اخلاق، رفتار، ادب، متانت و عمل صالح، شما در جامعه و فضای مجازی، ضمن خلق تصویر زیبایی از یک جوان مسلمان انقلابی، بزرگترین ضربه را به تبلیغات شوم دشمن میزنید.
مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر فراتر از آموزش؛ تربیت انسانهای عالم، متعهد، انقلابی و مدیر برای فردای ایران اسلامی، تربیت نیروهایی جهت ایفای نقش در کادر مدیریتی کشور و احیای تمدن اسلامی را از اهداف مدارس صدرا عنوان کرد.
حجتالاسلام قادری تقوا و تدین، علم و دانش روز و مسئولیتپذیری و ولایتمداری را به عنوان سه ضلع اصلی شخصیت دانشآموزان مدارس صدرا برشمرد.
