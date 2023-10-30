به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام قاسم جعفرزاده پیش از ظهر دوشنبه در جلسه شورای دبیران مدرسه دخترانه علوم و معارف اسلامی صدرای اردبیل در سخنانی با تاکید بر ضرورت تشکیل جلسات هم اندیشی مدیران و دبیران مدارس با محوریت مدرسه صدرا اظهار کرد: تقویت آموزشی، تربیتی و فرهنگی دبیران و کادر آموزشی و اجرایی مدارس و نیز فعالان عرصه تعلیم و تربیت از فعالیت‌های تعاملی تبلیغات اسلامی و آموزش و پرورش اردبیل است.

وی مدرسه را محور تحول در محلات عنوان کرد و افزود: دستیابی به تمدن اسلامی ایران با کنشگری محقق می‌شود که دانش آموزان و دبیران، به عنوان کنشگران اصلی این عرصه با تبدیل مدرسه به محور تحول محلات می‌توانند در سطح وسیعی از جامعه اثرگذار باشند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اردبیل الگو سازی مدرسه علوم و معارف اسلامی صدرای اردبیل را ضرورت فرهنگی در بین دانش آموزان مدارس استان عنوان کرد و افزود: اثرگذاری و جریان سازی دانش آموزان مدارس شاخصه مهم در فعالیت تبلیغی مدرسه صدرای اردبیل است که با تشکیل گروه‌های جهادی و نیز تقویت مشاوران و دبیران پرورشی مدارس با راهبری تبلیغات اسلامی و مدرسه علوم و معارف اسلامی صدرا میسر است.

حجت الاسلام جعفرزاده بر ضرورت همراه نمودن خانواده‌ها در مسیر تربیتی دینی و اخلاقی دانش آموزان تاکید کرد و افزود: جامعه، خانواده و مدرسه سه ضلع مهم در تربیت دانش آموزان است که باید در بصیرت افزایی و روشنگری در اولویت قرار گیرند تا دانش آموزان با بار علمی و فرهنگی و اخلاقی بالایی تربیت شوند.

استفاده از ظرفیت عظیم دانش آموزی نیازمند برنامه‌های تحول محور است

در ادامه احمد غفاری، معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش ناحیه یک اردبیل نیز در سخنانی از تحصیل ۸۰ هزار دانش آموز در ۳۰۰ مدرسه ناحیه یک اردبیل خبر داد و افزود: استفاده از ظرفیت عظیم دانش آموزی نیازمند برنامه‌های تحول محور است که با همکاری تبلیغات اسلامی و نهادهای فرهنگی میسر است

وی از تشیکل کارگروه‌های رسانه، توانمندسازی و تولید محصول در آموزش و پرورش خبر داد و افزود: ۳۰۰ نفر معلم پرورشی در مدارس ناحیه اردبیل فعالیت می‌کنند که با همکاری نهادهای فرهنگی اعم از سازمان تبلیغات اسلامی بازه‌های زمانی مشخص و مستمر در حوزه‌های تربیتی، فرهنگی و دینی توانمندسازی شده و برای امور پرورشی در مدارس تقویت می‌شوند.