کافی نیا خبرداد؛ ۱۷۰ ساختمان دارای نقص ایمنی در مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، آتش‌پاد حمیدرضا کافی‌نیا صبح یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: مهم‌ترین اقدام در این برنامه هشتگانه، آموزش است. در این راستا سال گذشته ۱۵۰ دوره آموزشی ضمن خدمت برای کارکنان تدوین، اولویت‌بندی و اجرا شد و در شش ماهه نخست امسال نیز ۷۱ دوره تخصصی برای همکاران برگزار شده است که این دوره‌ها علاوه بر آموزش‌های روزانه است.

در حوزه آموزش شهروندی نیز سال گذشته ۲۰۰ هزار نفر و در شش ماهه نخست امسال ۸۸ هزار نفر در مجتمع‌های تجاری، اداری، مدارس، مهدهای کودک و صنوف مختلف آموزش‌های ایمنی دریافت کرده‌اند. همچنین در قالب طرح آموزش مسجدمحور، سال گذشته ۳۸۰ مسجد شامل هیئت‌امنا، متولیان و نمازگزاران آموزش‌های ایمنی دریافت کردند و در نیمه نخست امسال نیز این آموزش‌ها در ۲۵ مسجد اجرا شده است. به همراه این آموزش‌ها، یک کپسول آتش‌نشانی نیز به مساجد اهدا می‌شود.

موضوع دوم در برنامه هشتگانه، محدثات و زیرساخت شهر ایمن است. در این بخش، کنترل پروانه و نقشه‌ها، پایان‌کار ساختمان‌ها و جلوگیری از تخلفات ساختمانی به‌طور جدی پیگیری می‌شود تا وضعیت ایمنی شهر بهبود یابد.

پاسخگویی به درخواست‌های ساختمانی بین ۳ تا ۵ روز و به شرط بارگذاری اسناد پروانه انجام می‌شود. همچنین تلاش داریم تجهیزات استاندارد در ساختمان‌ها مورد استفاده قرار گیرد. تمام محصولات دارای استاندارد در سایت سازمان به‌عنوان محصولات پیشنهادی معرفی می‌شوند و فروشندگانی که دارای مجوز از اتحادیه‌های مرتبط هستند نیز به شهروندان معرفی خواهند شد.

بازدید از ساختمان‌ها همچون سال‌های گذشته در دستور کار است. در شش ماه گذشته ۶۵۰ مورد بازدید از ساختمان‌های ناایمن و پرخطر انجام شده که علی‌رغم اخطارها، برخی ساختمان‌ها اقدامی انجام نداده‌اند و تاکنون ۱۷۰ ساختمان دارای نقص ایمنی در سامانه کشوری بارگذاری شده و منتظر تصمیم‌گیری برای آن‌ها هستیم.

علاوه بر این، بازدیدهای دوره‌ای نیز انجام می‌شود که طی آن ۱۶۰۰ ساختمان بررسی شده‌اند؛ ۸۰۰ ساختمان تعهد کتبی برای رفع نواقص ارائه داده‌اند و پیگیری‌ها برای اصلاح باقی ساختمان‌ها ادامه دارد.

تنها تعداد اندکی از خودروها متوقف هستند و مشهد در زمینه خودروهای امداد و نجات و اطفا وضعیت مطلوبی دارد. با این حال، افزایش تجهیزات لجستیکی همچنان در دستور کار است. در سال ۹۲ یک نردبان ۳۲ متری حدود ۴ تا ۴.۵ میلیارد تومان قیمت داشت، اما امروز هزینه آن به ۱۸۰ میلیارد تومان رسیده است. با وجود این، مشهد در حوزه تجهیزات و ماشین‌آلات شرایط مناسبی دارد.

در حال پیگیری دو قرارداد به ارزش ۱,۶۰۰ میلیارد تومان شامل تسهیلات و ماشین‌آلات هستیم تا بخشی از تجهیزات و خودروهای مورد نیاز را تا پایان سال خریداری کنیم. شعار و سیاست سازمان براساس استانداردها این است که ساختمان‌ها باید «خوداطفا» باشند. در حال حاضر تنها بالابر و نردبان ۷۲ متری در مشهد وجود دارد، اما راهکار اصلی، خودایمن بودن ساختمان‌ها است.

اولویت سوم فعالیت‌های سازمان پاسخگویی به حوادث با حداقل خسارات جانی و مالی است. در حال حاضر زمان رسیدن به حریق بین ۴ تا ۷ دقیقه است که مطابق استانداردهاست، اما تلاش می‌کنیم این زمان کاهش یابد. یکی از مسیرهای تحقق این هدف، افزایش ایستگاه‌هاست.

امسال چهار ایستگاه جدید آتش‌نشانی احداث خواهد شد؛ دو ایستگاه در منطقه طوس (ایستگاه ۷۶) و طرحچی (ایستگاه ۱۹) در حال احداث هستند. همچنین زمین ایستگاه انتهای طبرسی به سازمان تحویل شده و ایستگاه بیمارستان امام رضا (علیه‌السلام) نیز پس از تحویل زمین به سازمان، طراحی و احداث خواهد شد.

سیاست اصلی سازمان، ایجاد شهری ایمن با تکیه بر استانداردها و حرکت به سمت ساختمان‌های خودایمن است تا خسارات ناشی از حوادث به حداقل برسد.