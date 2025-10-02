به گزارش خبرنگار مهر، سید هادی شریعت‌یار صبح پنجشنبه در مراسم رژه خودرویی و تجهیزات آتش نشانی مشهد اظهار کرد: این قشر فداکار قهرمانان خاموش جامعه‌اند که در لحظه وقوع حادثه تنها امید مردم برای نجات هستند.

معاون دادستان مشهد بیان کرد: همان‌گونه که در شرایط بیماری پزشک یا در بحران‌های امنیتی نیروی انتظامی و دستگاه قضایی تکیه‌گاه مردم‌اند، در حریق و حوادث نیز تنها آتش‌نشانان هستند که آرامش را به جامعه بازمی‌گردانند.

وی گفت: مشاغل سخت همواره جایگاه ویژه‌ای دارند و آتش‌نشانی یکی از مهم‌ترین آن‌هاست. احترام به آتش‌نشانان، چه در زمان خدمت، چه بازنشستگی و چه آنان که به شهادت رسیده‌اند، وظیفه همه ماست. یاد و خاطره شهید رضا فخریان و دیگر شهدای عرصه ایمنی و خدمت نیز گرامی داشته می‌شود.

شریعت یار افزود: بسیاری از حریق‌های رخ‌داده ناشی از بی‌توجهی و سهل‌انگاری است، در حالی که آتش‌نشانان بارها پیش‌تر اخطارهای لازم را داده بودند. این نشان می‌دهد که سازمان آتش‌نشانی مشهد مقدس نهادی فعال و پیشروست که همواره قبل از وقوع حادثه هشدار داده و بر رفع نواقص تأکید کرده است.

معاون دادستان مشهد بیان کرد: بی‌توجهی به تذکرات کارشناسی، خصوصاً در مراکز خرید، کارخانه‌ها و ساختمان‌های پرخطر، خسارت‌های مادی و معنوی بسیاری به دنبال داشته است. در چنین شرایطی آتش‌نشانان ناچار به ورود و مقابله با حوادث سخت می‌شوند.

وی گفت: دستگاه قضایی همواره از نظرات کارشناسی آتش‌نشانی برای رفع نواقص حمایت می‌کند و دستورات لازم در این خصوص صادر شده و خواهد شد. وظیفه همه شهروندان نیز رعایت نکات ایمنی است تا حوادثی که منجر به شهادت نیروهای آتش‌نشانی می‌شود، تکرار نگردد.

شریعت یار گفت: خوشبختانه این مجموعه در بسیاری از حوزه‌ها پیشگام‌تر از سایر شهرها عمل کرده است و امید است با توسعه اقدامات پیشگیرانه، روزی فرا برسد که خبری از حریق‌های ناگوار در کشور نداشته باشیم.