۱۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۳۶

شریعت یار: لزوم رفع نواقص و ایمن‌سازی ساختمان‌ها و اماکن در مشهد

مشهد- معاون دادستان مشهد با تاکید بر رفع نواقص و ایمن‌سازی ساختمان‌ها و اماکن گفت: وظیفه همه شهروندان رعایت نکات ایمنی است تا حوادثی که منجر به شهادت نیروهای آتش‌نشانی می‌شود، تکرار نگردد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید هادی شریعت‌یار صبح پنجشنبه در مراسم رژه خودرویی و تجهیزات آتش نشانی مشهد اظهار کرد: این قشر فداکار قهرمانان خاموش جامعه‌اند که در لحظه وقوع حادثه تنها امید مردم برای نجات هستند.

معاون دادستان مشهد بیان کرد: همان‌گونه که در شرایط بیماری پزشک یا در بحران‌های امنیتی نیروی انتظامی و دستگاه قضایی تکیه‌گاه مردم‌اند، در حریق و حوادث نیز تنها آتش‌نشانان هستند که آرامش را به جامعه بازمی‌گردانند.

وی گفت: مشاغل سخت همواره جایگاه ویژه‌ای دارند و آتش‌نشانی یکی از مهم‌ترین آن‌هاست. احترام به آتش‌نشانان، چه در زمان خدمت، چه بازنشستگی و چه آنان که به شهادت رسیده‌اند، وظیفه همه ماست. یاد و خاطره شهید رضا فخریان و دیگر شهدای عرصه ایمنی و خدمت نیز گرامی داشته می‌شود.

شریعت یار افزود: بسیاری از حریق‌های رخ‌داده ناشی از بی‌توجهی و سهل‌انگاری است، در حالی که آتش‌نشانان بارها پیش‌تر اخطارهای لازم را داده بودند. این نشان می‌دهد که سازمان آتش‌نشانی مشهد مقدس نهادی فعال و پیشروست که همواره قبل از وقوع حادثه هشدار داده و بر رفع نواقص تأکید کرده است.

معاون دادستان مشهد بیان کرد: بی‌توجهی به تذکرات کارشناسی، خصوصاً در مراکز خرید، کارخانه‌ها و ساختمان‌های پرخطر، خسارت‌های مادی و معنوی بسیاری به دنبال داشته است. در چنین شرایطی آتش‌نشانان ناچار به ورود و مقابله با حوادث سخت می‌شوند.

وی گفت: دستگاه قضایی همواره از نظرات کارشناسی آتش‌نشانی برای رفع نواقص حمایت می‌کند و دستورات لازم در این خصوص صادر شده و خواهد شد. وظیفه همه شهروندان نیز رعایت نکات ایمنی است تا حوادثی که منجر به شهادت نیروهای آتش‌نشانی می‌شود، تکرار نگردد.

شریعت یار گفت: خوشبختانه این مجموعه در بسیاری از حوزه‌ها پیشگام‌تر از سایر شهرها عمل کرده است و امید است با توسعه اقدامات پیشگیرانه، روزی فرا برسد که خبری از حریق‌های ناگوار در کشور نداشته باشیم.

