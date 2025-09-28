  1. استانها
۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۱۶

مشاهده خرس سیاه آسیایی در شهرستان میناب

بندرعباس-خرس سیاه آسیایی، یکی از کمیاب‌ترین گونه‌های جانوری ایران و جهان که در فهرست سرخ اتحادیه جهانی حفاظت در رده به شدت درخطر انقراض قرار دارد، اخیراً در یکی از مناطق میناب مشاهده شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مختار بذرافشان، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست شهرستان میناب، از مشاهده خرس سیاه آسیایی در یکی از مناطق این شهرستان خبر داد.

وی افزود: خرس آسیایی از نظر حفاظتی در ایران پس از یوزپلنگ، رتبه دوم را دارد و یکی از گونه‌های بسیار کمیاب و آسیب‌پذیر به شمار می‌آید.

زیستگاه خرس سیاه آسیایی از جنوب شرق ایران تا شرق آسیا گسترده است.

این گونه در سن ۳ سالگی بالغ می‌شود و در اواسط تابستان جفت‌گیری می‌کند. دوران بارداری این حیوان بین ۶ تا ۸ ماه طول می‌کشد.

خرس‌ها حیواناتی قلمروطلب هستند و محدوده‌ای را به عنوان قلمرو خود علامت‌گذاری می‌کنند.

