خطر انقراض 40 قلاده خرس سیاه آسیایی در زیستگاههای ایران

به گزارش خبرنگار مهر، خرس سیاه آسیایی که از سوی اتحادیه بین‌ المللی حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی (IUCN) گونه ای به شدت در معرض خطر نام گرفته و هم رده یوزپلنگ آسیایی از آن یاد می شود در مناطق جنوب و جنوب شرق ایران با جمعیتی نزدیک به 40 قلاده زندگی می کند.

این آمار را در حالی مدیرکل اداره محیط زیست استان سیستان و بلوچستان برای اولین بار در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده که گمان می رود سرنوشت یوز ایرانی برای این گونه در معرض خطر در حال تکرار است.



با این همه بسیاری از فعالان و متخصصان محیط زیست جمعیت خرسهای سیاه آسیایی را رو به کاهش می دانند و معتقدند هنوز از طریق مراجع تخصصی و دولتی، هیچ گونه اظهار نظر و ارائه اطلاعاتی انجام نشده و سرشماری و مطالعه دقیق و یا نسبی در مورد زیستگاهها و جمعیت این گونه جانوری در ایران انجام نشده است.

در همین رابطه مدیرکل محیط زیست سیستان و بلوچستان به خبرنگار مهر گفت: خرس سیاه یکی از زیرگونه های خرس هیمالایا است که البته به صورت بومی در جنوب ایران زندگی می کند. این گونه در شمالغرب و مرکز پاکستان نیز دیده شده و البته جمعیت اندک و پراکنده ای دارد.

تورج همتی با اشاره به موقعیت در خطر خرس آسیایی تاکید کرد: جمعیت خرس آسیایی از جمعیت یوزپلنگ آسیایی کمتر است و وضعیت خطرناکی دارد. البته "IUCN " نسبت به این گونه حساس شده و از نظر اهمیت و اولویت بندی جزو گونه های در اولویت این سازمان است.

این مقام مسئول و متخصص محیط زیست از تدوین برنامه ای در سازمان محیط زیست کشور با همکاری کارشناسان اداره کل استان برای حفاظت از خرس آسیایی خبر داد و افزود: برای احیای این گونه در معرض خطر نیازمند اقداماتی مانند ارائه و اجرای برنامه جامع مدیریت و حفاظت از سوی معاونت محیط طبیعی سازمان هستیم.

همتی اضافه کرد: در دو سال اخیر دوبار از این گونه تصویر برداری شده که نشان دهنده ادامه حیات آن در زیستگاههای شهرستان نیکشهر است. با این حال دنبال این هستیم که این زیستگاه را به عنوان الگوی زیستگاهی و یک نماد و المان زیستی معرفی کنیم.

مدیرکل محیط زیست سیستان و بلوچستان با تائید تهدید حیات خرس سیاه آسیایی در ایران گفت: خرس سیاه علاوه بر بلوچستان در کرمان و هرمزگان نیز زندگی می کند ولی به دلیل امنیت اکولوژیک و وجود منابع غذایی کافی در زیستگاه شهرستان نیکشهر می تواند وضعیت بهتری داشته باشد.

وی تاکید کرد: وجود نخلستانهای خرما، حدود صد گونه گیاهی، بیش از 15 گونه بومی گیاهی نادر و وجود رویشگاه گیاه منحصر بفرد "هرداز" توانسته محیط خوبی برای زندگی خرس سیاه بوجود آورد اما باید پذیرفت با اینکه دسترسی انسان به زیستگاهها در ایران کم است ولی مهمترین عامل تهدید این گونه انسان است.

زیستگاه خرس سیاه در بلوچستان ایران شامل "قصر قند"، ارتفاعات "آب بند" و "کوشات" و زیستگاه نویافته "داروکان" در ارتفاعات بخش مرکزی نیکشهر است. با این حال مناطق شمال و شمال شرق نیکشهر بلوچستان مهمترین زیستگاه خرس آسیایی است که شامل ارتفاعات "سرحد" ارتفاعات "ملوران وجوزدر" و همین طور مناطق نگودر در ارتفاعات "شوشین" است.

تورج همتی همچنین به مشاهده خرس سیاه در مناطق مختلف بلوچستان به عنوان زیستگاه اصلی این حیوان اشاره کرد و گفت: با نصب دوربینهای تله ای در شهرستانهای سرباز و ایرانشهر و سراوان به خصوص در منطقه حفاظت شده "بیرک" شاهد حضور خرس سیاه هستیم، همچنین به شیوه غیر مستقیم با توجه به رد پا و فضولات حیوانی حضور این گونه رصد و به اثبات رسیده است.