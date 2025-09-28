به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، ابراهیم پیرامون در جریان بازدید از مجتمع صنعتی کریت با اشاره به تحقق تولید روزانه یک میلیون بشکه نفت خام در شرکت بهره‌برداری نفت و گاز کارون، کنترل آلاینده‌ها و صیانت از محیط‌زیست را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر دانست و بیان کرد: تلاش‌های همکاران در عرصه تولید نفت و ثروت‌آفرینی برای کشور باید همواره با رعایت اصول زیست‌محیطی به‌ویژه مدیریت پساب همراه باشد.

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب پس از بررسی میدانی فرآیند دفع پساب خروجی واحدهای نمک‌زدایی شماره یک و اهواز متمرکز و پروژه‌های تصفیه و تزریق پساب شرکت کارون در منطقه کریت، بر تسریع در تکمیل این پروژه‌ها تأکید کرد.

پیرامون در حاشیه این بازدید و در گفت‌وگو با سرپرستان و نیروهای عملیاتی اظهار کرد: همکاری و همدلی کارکنان در رفع نیازهای عملیاتی و اتکا به توان داخلی، ضامن تحقق اهداف کلان شرکت خواهد بود.