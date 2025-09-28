به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد در آیین گرامیداشت روز جهانی ناشنوایان که روز یکشنبه با حضور حسینی رئیس سازمان بهزیستی کشور، در اصفهان برگزار شد، اشتغال را مهم‌ترین دغدغه کنونی ناشنوایان دانست و اظهار کرد: اعمال سهمیه اجباری استخدام ناشنوایان در دستگاه‌های دولتی و ارائه مشوق‌های مالیاتی و اعتباری به بخش خصوصی برای جذب این افراد، در اولویت برنامه‌های استان قرار دارد.

وی با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه به ناشنوایی از معلولیت به هویت فرهنگی و زبانی، به طرح‌های حمایتی جدید اشاره کرد و گفت: این طرح‌ها شامل آموزش رایگان تخصصی، مهارت‌آموزی و تحصیلات عالی برای ناشنوایان و همچنین تقویت کیفیت مترجمی زبان اشاره است.

استاندار افزود: با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و ورزشی استان، آموزش زبان اشاره و فرهنگ ناشنوایی در فرهنگسراها، کتابخانه‌ها و اماکن عمومی ادغام خواهد شد.

جمالی‌نژاد با اشاره به اهمیت اجرای کامل قانون جامع حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، اظهار کرد: مراکز فرهنگی متعددی در اختیار داریم که می‌توانند به‌عنوان بستری برای تحقق این اهداف مورد استفاده قرار گیرند.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای ارائه بیمه پایه درمانی ویژه ناشنوایان با پوشش کامل هزینه‌ها و حمایت از کسب‌وکارهای متعلق به این قشر خبر داد و تأکید کرد: استانداری با تمام توان از طرح‌های توانمندسازی ناشنوایان پشتیبانی خواهد کرد.

استاندار اصفهان در ادامه بر لزوم استانداردسازی دسترسی‌پذیری محصولات و خدمات دیجیتال دولتی و عمومی تأکید کرد و گفت: حمایت خیران و نهادهای مختلف برای ارائه خدمات توانبخشی ضروری است.

جمالی‌نژاد با تأکید بر تغییر پارادایم از فعالیت برای ناشنوایان به فعالیت با ناشنوایان و توسط ناشنوایان، خاطرنشان کرد: هدف ما ایجاد فضایی است که ناشنوایان بتوانند به‌صورت فعال در برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های مرتبط با خود مشارکت کنند و فرصت‌های بیشتری برای فعالیت در شهرهای استان، به‌ویژه اصفهان، داشته باشند.

وی تصریح کرد: ما آماده‌ایم تا با همکاری خود ناشنوایان، الگوی جدیدی از توانمندسازی و مشارکت اجتماعی را در استان رقم بزنیم.