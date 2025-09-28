به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالله خسروی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مأموران مرزبانی موفق شدند با تشدید اقدامات کنترلی و رصد و اشرافیت اطلاعاتی یک فروند شناور حامل کالاهای قاچاق را در آبهای استان بوشهر شناسایی و متوقف کنند.

وی افزود: در بازدید از این شناور اقلامی شامل ۶۰۰ ثوب انواع پوشاک، ۱۶۰۰ عدد لوازم آرایشی و بهداشتی و بیش از ۲ هزار عدد لوازم جانبی موبایل کشف شد.

فرمانده مرزبانی استان بوشهر گفت: مرزبانان ضمن توقیف یک فروند شناور، یک نفر را نیز به مقام قضایی معرفی کردند.

وی تصریح کرد: براساس نظر کارشناسان، ارزش کالاهای مکشوفه ۱۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد شد.