به گزارش خبرگزاری مهر، با دستور فوری رئیس کل دادگستری گلستان، طرح یکسالهای با هدف حفاظت ویژه از منطقه جهاننما در شهرستان کردکوی کلید خورد؛ طرحی که با اجرای گشتهای شبانه، استقرار ایستهای بازرسی در مبادی ورودی و حضور میدانی نیروهای انتظامی، بهدنبال تقویت امنیت و حفاظت از منابع طبیعی این منطقه ارزشمند است.
حیدر آسیابی، در جلسه فوقالعاده شورای حفظ حقوق بیتالمال و منابع طبیعی استان که پس از بازدید میدانی از منطقه جهاننما در دادگستری استان برگزار شد، از اجرای آزمایشی این طرح خبر داد و گفت: اجرای موفق این طرح در جهاننما، مقدمهای برای تعمیم آن به سایر مناطق حفاظتشده استان، از جمله پارک ملی گلستان خواهد بود.
وی افزود: مطابق این طرح، حفاظت فیزیکی منطقه با کمک همیاران محیطزیست، گشتهای مشترک شبانه و استقرار ایستهای بازرسی پیگیری میشود و با ایجاد پاسگاه انتظامی، که طی سه ماه آینده به بهرهبرداری میرسد، پشتیبانی میدانی نیز تقویت خواهد شد.
آسیابی تأکید کرد: تمام دستگاههای مسئول موظفاند در اجرای این طرح همکاری کامل داشته باشند. همچنین دادستانها مکلفاند در حوزه مناطق حفاظتشده چهارگانه، از ضابطان خاص محیطزیست حمایت قضایی و انتظامی لازم را بهعمل آورند.
