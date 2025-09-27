پایان انتظار ۱۶ ساله؛ پتروشیمی گلستان وارد فاز اجرایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر آسیابی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه پیگیری مصوبات سفرهای ریاست قوه قضائیه از اولویت‌های اصلی استان است، گفت: پتروشیمی گلستان که بیش از ۱۶ سال با مشکلات حقوقی و اجرایی مواجه بود، در سفر اول قوه قضائیه به استان در دستور کار قرار گرفت و در سفر دوم با رفع موانع حقوقی، پروژه وارد فاز اجرایی شد.

وی افزود: اگرچه در دوره‌ای به دلیل مشکلات تأمین خوراک و گاز، روند پروژه کند شده بود، اما در سفر سوم ریاست قوه قضائیه، این مشکلات بار دیگر مورد توجه ویژه قرار گرفت و قول داده شد که با همکاری دستگاه‌های مربوطه، مسائل مربوط به خوراک و تخفیفات انرژی به سرعت حل شود.

رئیس کل دادگستری استان ادامه داد: پس از این سفر، ریاست قوه قضائیه به طور مستقیم با رئیس جمهور، رئیس مجلس و مدیران هلدینگ‌های مرتبط مکاتبه و گفت‌وگو کرد تا مسیر اجرای پروژه هموار شود. خوشبختانه امروز با پیگیری‌های مستمر، پتروشیمی گلستان به نقطه‌ای رسیده که امیدها برای تکمیل و بهره‌برداری آن افزایش یافته است.

آسیابی خاطرنشان کرد: این پروژه نه تنها برای بیش از ۹۰ هزار سهامدار اهمیت دارد، بلکه می‌تواند با ایجاد اشتغال و توسعه صنایع مرتبط، نقش مؤثری در اقتصاد استان و کشور ایفا کند.

وی تأکید کرد: با وجود برخی چالش‌های پیش رو، حمایت کامل قوه قضائیه و پیگیری‌های دادگستری استان تضمین کننده ادامه مسیر موفق این طرح بزرگ خواهد بود.