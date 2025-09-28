به گزارش خبرنگار مهر، قدرت‌الله سیف‌پناهی ظهر یکشنبه در جریان بازدید ااصحاب رسانه استان کردستان باز جسرال کوثر قروه با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری سراب «کوثر» گفت: مجموعه سراب از مهم‌ترین جاذبه‌های طبیعی قروه است و شهرداری آمادگی دارد بخشی از اراضی این منطقه را برای اجرای پروژه‌های بوم‌گردی، رستوران و گردشگری به سرمایه‌گذاران واگذار کند.

وی افزود: سراب کوثر در مجاورت کوه «کلاه» یکی از نعمت‌های خدادادی و ارزشمند شهرستان قروه است که هم مورد استفاده شهروندان بومی و هم گردشگران از شهرها و استان‌های همجوار قرار می‌گیرد.

سیف‌پناهی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در این مجموعه افزود: امسال عملیات اجرایی رینگ دور سراب را آغاز کردیم که باعث کاهش بار ترافیکی در محدوده شده و همچنین مسیر دسترسی مناسبی برای بازدیدکنندگان ایجاد کرده است.

وی اذعان کرد: در کنار این رینگ، مسیر دوچرخه‌سواری و پیاده‌راه نیز پیش‌بینی شده که تکمیل آن در سال ۱۴۰۵ از اولویت‌های مدیریت شهری خواهد بود.

وی با بیان اینکه منبع آبی سراب کوثر هم در اختیار کشاورزان و هم شهرداری است، گفت: توسعه حوضچه دوم ذخیره آب در دستور کار قرار دارد و این حوضچه در ضلع شرقی سراب و در زمینی متعلق به آموزش و پرورش واقع شده است که مذاکرات اولیه برای تحویل آن انجام شده و در حال فراهم‌سازی مقدمات کار هستیم.

احداث میادین ورزشی در سراب کوثر قروه

شهردار قروه همچنین از برنامه‌ریزی برای احداث میادین ورزشی ازجمله والیبال و کشتی ساحلی در بخش جنوب‌غربی سراب خبر داد و تصریح کرد: هدف ما تبدیل این مکان طبیعی به یک مجموعه گردشگری کامل در منطقه است.

وی در ادامه با دعوت از اداره کل میراث فرهنگی برای بازدید و بررسی کارشناسی، گفت: برای ایجاد امکانات تفریحی مشترک و توسعه گردشگری، همکاری با میراث فرهنگی در دستور کار ما قرار دارد و احداث رستوران و اقامتگاه‌های بوم‌گردی از نیازهای اصلی مجموعه سراب است و چند سرمایه‌گذار نیز برای اجرای این طرح‌ها اعلام آمادگی کرده‌اند.

سیف‌پناهی با اعلام اینکه زمین کافی برای احداث این پروژه‌ها وجود دارد، خاطرنشان کرد: مجموعه سراب کوثر حدود ۴۴ هکتار وسعت دارد که آمادگی داریم چند هکتار آن را برای ایجاد فضاهای بوم‌گردی، رستوران و بازارچه سنتی به سرمایه‌گذاران واگذار کنیم و استقبال می‌کنیم از سرمایه‌گذاران بومی و غیربومی که تمایل دارند در این پروژه‌ها مشارکت داشته باشند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به برخی موانع سرمایه‌گذاری در سراب اشاره کرد و افزود: اگرچه کل اراضی مجموعه به‌صورت رسمی متعلق به شهرداری است، اما آبی که در سراب جاری است در مالکیت کشاورزان منطقه قرار دارد و شهرداری نیز برای استفاده از آن با ایشان هماهنگ می‌کند.

وی گفت: در برخی مواقع بستن دریچه خروجی آب باعث بالا آمدن سطح آب و وارد آمدن خسارت به مسیرهای پیاده‌روی شده است که امیدواریم با همکاری کشاورزان این مشکل نیز حل شود.

شهردار قروه همچنین بر ضرورت ایجاد بازارچه‌های محلی برای رونق گردشگری در منطقه تأکید کرد و گفت: در گذشته پیشنهاد احداث ۱۰ غرفه عرضه محصولات فرهنگی و غذایی داده شده بود که تأیید شورای شهر را نیز گرفته، اما به‌دلیل نوسانات اقتصادی، پیمانکار موفق به اجرای پروژه نشد و با این حال همچنان پیگیر اجرای آن هستیم و جانمایی آن در ضلع غربی سراب در دستور کار قرار دارد.

وی در پایان تصریح کرد: کمبود امکانات رفاهی مانند رستوران، محل اقامت و بازارچه، از ضعف‌های جدی مجموعه سراب کوثر است که در صورت ورود سرمایه‌گذاران، شهرداری قروه آمادگی دارد با صدور مجوز و واگذاری زمین، زمینه رفع این نواقص را فراهم کند.