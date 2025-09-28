به گزارش خبرنگار مهر،، محمدحسین ستوده ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در راستای ارتقاء سطح سلامت عمومی و صیانت از حقوق شهروندان در حوزه تغذیه، طرح ضربتی پایش بهداشتی نانوایی‌های سنتی و واحدهای تولید نان فانتزی با حضور کارشناسان مجرب بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان بوشهر اجرا گردید.

وی بیان کرد: این طرح باهدف نظارت دقیق بر رعایت اصول بهداشت فردی، بهداشت محیط کار، نحوه نگهداری مواد اولیه، فرآیند تولید و عرضه نان و همچنین بررسی وضعیت تجهیزات و ابزارهای مورداستفاده در واحدهای مذکور، در بازه زمانی مشخص و به‌صورت سرزده انجام پذیرفت.

سرپرست مرکز بهداشت شهرستان بوشهر گفت: این طرح با حضور ۱۵ نفر از بازرسان بهداشت محیط در قالب ۱۵ اکیپ انجام گرفت و از ۱۶۲ واحد صنفی بازدید به عمل آمد.

ستوده گفت: در این طرح شاخص‌های بهداشت فردی (روپوش، کلاه و دستکش) نظافت عمومی، نکات ایمنی و فنی ساختمانی، اصول بهداشت لوازم و تجهیزات، چیدمان وسایل و… بررسی و کنترل گردید.

مسئول واحد بهداشت محیط و حرفه‌ای مرکز بهداشت شهرستان بوشهر گفت: در طی اجرای طرح تعداد ۵۶ اخطاریه بهداشتی جهت متخلفین بهداشتی صادر شد و یک نانوایی مهروموم و پرونده هفت صنف متخلف جهت پیگیری قضایی به تعزیرات حکومتی ارجاع داده شد.

سپیده محسنی خاطرنشان کرد: همشهریان در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی از سوی واحدهای تولیدی انواع نان با شماره ۱۹۰ تماس گرفته و شکایت خود را مطرح کنند.