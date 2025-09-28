به گزارش خبرگزاری مهر، سامانه‌های اعتبارسنجی معتبر، نقشی فراتر از ارزیابی ریسک اعتباری ایفا می‌کنند. این ابزارهای پیشرفته نه‌تنها به نهادهای مالی در اتخاذ تصمیم‌های دقیق‌تر یاری می‌رسانند، بلکه با ایجاد سازوکارهای شفاف و مبتنی بر داده، به تدریج موجب شکل‌گیری خودتنظیمی رفتاری در میان مشتریان و ترویج فرهنگ خوش‌حسابی در جامعه می‌شوند.

رضا قاسم‌پور مدیرعامل شرکت اعتبار سنجی ایران در گفتگو با مهر با تأکید بر اهمیت مدل جدید اعتبارسنجی در اصلاح رفتارهای مالی افراد، بیان کرد: سامانه اعتبارسنجی مدرن به گونه‌ای طراحی شده که نتایج عملکرد مالی هر فرد، از جمله نحوه بازپرداخت بدهی‌ها و الگوی رفتار اقتصادی وی، به‌طور مستقیم در رتبه اعتباری فرد منعکس می‌شود. این شفافیت و بازخورد مستقیم، افراد را به تدریج ملزم می‌کند تا در جهت بهبود رفتارهای مالی خود گام بردارند و اصول خوش‌حسابی را رعایت کنند؛ چرا که اعتبار مالی آنان به عنوان یک دارایی ارزشمند، مستقیماً تحت تأثیر این عملکرد قرار دارد.

‌ارتقای خودتنظیم ی رفتاری در جامعه

وی در ادامه افزود: الگوی جدید اعتبارسنجی، نوعی خودکنترلی و خودتنظیمی را در جامعه تقویت می‌کند. وقتی افراد آگاه باشند که نحوه بازپرداخت تسهیلات و تعهدات مالی آنان در سامانه‌ای معتبر ثبت می‌شود و نتیجه آن در اختیار بانک‌ها، نهادهای مالی و حتی کارفرمایان قرار می‌گیرد، به‌طور طبیعی می‌کوشند خوش‌حسابی را در رفتارهای مالی خود نهادینه کنند. رتبه اعتباری مطلوب نه‌تنها دسترسی به منابع مالی بیشتر با شرایط بهتر را فراهم می‌سازد، بلکه سبب می‌شود افراد از اعتماد اجتماعی بالاتری نیز برخوردار شوند.

تبدیل خوش‌حسابی به یک ارزش اجتماعی

قاسم‌پور با اشاره به بُعد اجتماعی سامانه‌های اعتبارسنجی، اظهار داشت: در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، سامانه‌های اعتبارسنجی معتبر به یکی از ارکان اساسی مدیریت اقتصادی فردی تبدیل شده‌اند. افراد از سنین پایه می‌آموزند که خوش‌حسابی تنها یک الزام مالی نیست، بلکه ارزشی اجتماعی محسوب می‌شود. این فرهنگ‌سازی کمک می‌کند تا جامعه به سمتی حرکت کند که در آن تعهدات مالی به‌طور دقیق و به‌موقع انجام شود و میزان بدهی‌های معوق به حداقل برسد. در کشور ما نیز با گسترش این سامانه‌ها و افزایش آگاهی عمومی درباره اهمیت آن‌ها، فرهنگ خوش‌حسابی به تدریج تقویت خواهد شد.

کاهش ریسک اعتباری و رشد سرمایه‌گذاری

وی در ادامه با تأکید بر نقش الگوی جدید اعتبارسنجی در تقویت اعتماد اقتصادی، گفت: یکی از چالش‌های اقتصاد به‌ویژه در کشورهای دارای ساختار مالی در حال توسعه، کمبود شفافیت در سوابق اعتباری افراد است. سامانه‌های اعتبارسنجی با ارائه اطلاعات شفاف به بانک‌ها و نهادهای اقتصادی، اعتماد متقابل بین متقاضیان و اعتباردهندگان را افزایش می‌دهند. این اعتماد دوجانبه به کاهش ریسک اعتباری و رشد سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصاد منجر می‌شود.

قاسم‌پور با تاکید بر اینکه کاربردهای اعتبارسنجی طیف گسترده‌ای از صنایع و بخش‌های اقتصادی را در بر می‌گیرد، اظهار کرد: کاربردهای اعتبارسنجی روزبه‌روز گسترده‌تر می‌شود و امروزه دیگر تنها محدود به بانک‌ها و موسسات اعتباری نیست. اعتبارسنجی می‌تواند بسیاری از فعالیت‌ها از جمله امور مالیاتی، تجاری و دولتی را تسهیل کند. این سیستم‌ها با ایجاد شفافیت در سوابق مالی و اعتباری، امکان ارزیابی دقیق‌تری از پایبندی افراد و بنگاه‌ها به تعهدات خود را فراهم می‌آورند. چنین سازکاری نه تنها تصمیم‌گیری در حوزه‌های مختلف اقتصادی را بهبود می‌بخشد، بلکه با ایجاد انگیزه برای حفظ اعتبار، به تقویت فرهنگ شفافیت و مسئولیت‌پذیری در سطح کلان اقتصاد ملی منجر می‌شود.

‌کاهش بار هزینه‌ای و نظارتی دولت

مدیرعامل شرکت اعتبارسنجی ایران خاطرنشان کرد: علاوه بر مزایای فردی و اجتماعی، بهره‌گیری از سامانه‌های اعتبارسنجی معتبر، بار نظارتی دولت را نیز کاهش می‌دهد؛ چرا که این سامانه‌ها با ایجاد شفافیت در رفتارهای اعتباری، نوعی نظارت غیرمستقیم و دقیق را ممکن می‌سازند. در واقع، فرایند خودتنظیمی که به‌واسطه این سامانه‌ها تقویت می‌شود، جایگزینی مناسب برای نظارت‌های سنگین و پرهزینه خواهد بود.

ارتقای شفافیت و کارآمدی نظام مالی کشور

قاسم‌پور در پایان با اشاره به آینده سامانه‌های اعتبارسنجی در ایران، گفت: با گسترش فرهنگ خوش‌حسابی و به‌کارگیری فناوری‌های اعتبارسنجی در عرصه‌های مختلف جامعه، می‌توان امیدوار بود که نظام مالی کشور به سمت شفافیت و کارآیی بیشتر حرکت کند. شرکت اعتبارسنجی ایران نیز با توسعه ابزارهای پیشرفته و ارتقای آگاهی عمومی، می‌کوشد تا سهم مؤثری در تحقق این هدف ملی و اقتصادی ایفا کند.