برق ۸ حلقه چاه دارای تخلف در سلسله قطع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ذبیح اله جودکی مدیر منابع آب سلسله در سخنانی، اظهار داشت: پیرو اجرای مصوبات و جلسات شورای حفاظت از منابع آب لرستان و شهرستان سلسله همچنین گزارش گروه گشت و بازرسی اداره منابع آب این شهرستان در خصوص تعداد هشت حلقه چاه کشاورزی در سطح شهرستان سلسله، بخش مرکزی و فیروزآباد که دارای تخلفاتی از جمله عدم رعایت الگوی کشت، عدم تمدید پروانه بهره‌برداری، اضافه برداشت، عدم نصب کنتور هوشمند، انتقال غیرمجاز آب، کشت محصولات آب‌دوست بوده، پس از هماهنگی و اخذ دستورات لازم از دادستان شهرستان نسبت به قطع برق چاه‌های متخلف اقدام شد.

وی بیان داشت: پیرو پیگیری دادستان شهرستان مبنی بر نصب کنتور هوشمند بر روی چاه‌های ادارات دولتی بر اساس برنامه‌های توسعه هفتم، تعداد سه عدد کنتور حجمی هوشمند توسط ادارات مربوطه خریداری و در روند نصب است، لازم به ذکر بوده به سایر اداراتی که تا کنون نسبت به نصب کنتور هوشمند اقدام نکرده‌اند، اخطار داده می‌شود دراسرع‌وقت نسبت به نصب کنتور هوشمند اقدام کنند در غیر این صورت از طریق مراجع قضایی نسبت به قطع برق و پلمب تجهیزات چاه اقدام خواهد شد.

مدیر منابع آب سلسله، عنوان کرد: اداره منابع آب شهرستان سلسله پس از قطع برق چاه‌های مذکور علاوه بر نصب سه دستگاه کنتور هوشمند، سایر مالکین چاه‌ها را ملزم به خریداری و نصب کنتور هوشمند کرده که در هفته آتی نصب خواهند شد.