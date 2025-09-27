برق ۱۹ حلقه چاه غیرمجاز در بروجرد قطع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمزه حسنوند در سخنانی، اظهار داشت: در هفته گذشته و در راستای اجرای مصوبات شورای حفاظت از منابع آب استان لرستان و شهرستان بروجرد، با دستور مقام قضائی، برق ۱۹ حلقه چاه متخلف در این شهرستان قطع شد.

وی افزود: این چاه‌ها که برای کشت محصولات آب‌دوست و انتقال آب به اراضی خارج از محدوده مجاز مورداستفاده قرار می‌گرفتند، توسط عوامل اداره منابع آب بروجرد و گروه گشت و بازرسی این شهرستان شناسایی که با هماهنگی‌های انجام‌گرفته با اداره توزیع برق و نیروی یگان انتظامی محل، برق این چاه‌ها از سرخط اصلی قطع و ملزومات و منصوبات آنها جمع‌آوری شد. همچنین متخلفان با تشکیل پرونده برای رسیدگی به مراجع قضائی معرفی شدند.

مدیر امور آب بروجرد، افزود: این اقدامات در چارچوب طرح احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی و برای جلوگیری از برداشت‌های غیرقانونی از سفره‌های آبی انجام می‌گیرد.