تنها ۲۰ چاه از ۵۰۷ حلقه چاه کشاورزی به کنتور هوشمند مجهز است

به گزارش خبرنگار مهر، حمید احمدی،ظهر یکشنبه، از برگزاری نخستین جلسه شورای حفاظت آب ملارد خبر داد و اظهار کرد: آگاه‌سازی مالکان و بهره‌برداران چاه‌های کشاورزی درباره ضرورت نصب کنتورهای هوشمند، یکی از مهم‌ترین موضوعات مطرح شده و مصوبات این جلسه بود.

وی افزود: در حال حاضر ۵۰۷ حلقه چاه کشاورزی در شهرستان ملارد مورد بهره‌برداری قرار دارد که تا پایان سال ۱۴۰۴ تنها ۲۰ حلقه از آن‌ها به کنتور هوشمند مجهز شده‌اند.

مدیر جهاد کشاورزی ملارد با اشاره به اهمیت صیانت از منابع آبی تصریح کرد: برای نصب کنتور هوشمند بر روی چاه‌های مجاز فاقد کنتور، لازم است پروانه‌های بهره‌برداری این چاه‌ها به‌روزرسانی شود تا زمینه اجرای این طرح فراهم گردد.

احمدی در ادامه به دیگر موضوعات مطرح شده در جلسه شورای حفاظت آب اشاره کرد و گفت: شناسایی و انسداد چاه‌های غیرمجاز، انتقال روان‌آب‌های سطحی شهرستان به کانال جعفریه، جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز از رودخانه شور و تعیین تکلیف پساب تصفیه‌خانه‌های شهرستان از دیگر موارد مورد بررسی و تصمیم‌گیری در این نشست بود.