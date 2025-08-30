قروه میزبان نخستین همایش ملی توسعه پایدار گردشگری باباگرگر شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی قروه صبح شنبه در نخستین همایش ملی توسعه پایدار گردشگری باباگرگر که با هدف معرفی ظرفیتهای طبیعی و فرهنگی این منطقه و بررسی راهکارهای علمی برای توسعه آن در قروه برپا شد، اظهار کرد: این همایش با شعار «از ظرفیتها تا فرصتهای توسعه پایدار با مشارکت همگانی» و حضور استاد برجسته دانشگاهی ماسوله، مسئولان استانی و شهرستانی، نخبگان علمی، اصحاب رسانه و علاقهمندان به گردشگری برگزار شد.
ذبیحالله امیدی افزود: این رویداد علمی، نمادی از همکاری مشترک نهادهای اجرایی و جامعه دانشگاهی است که در آن، پژوهشگران و اساتید دانشگاه از سراسر کشور مقالات تخصصی خود را درباره ظرفیتهای گردشگری باباگرگر ارائه میکنند.
به گفته امیدی، استمرار چنین نشستهایی میتواند افق تازهای در مسیر توسعه پایدار گردشگری بگشاید و به رونق اقتصادی و اجتماعی منطقه کمک کند.
«باباگرگر» که در نزدیکی شهرستان قروه قرار دارد، بهعنوان یکی از شناختهشدهترین جاذبههای طبیعی، مذهبی و تاریخی استان کردستان، همواره مقصد گردشگران و زائران داخلی و خارجی بوده است.
