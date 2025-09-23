به گزارش خبرنگار مهر، وحید پورحضرت پیش از ظهر سه‌شنبه در آیین نواختن زنگ مهر و مقاومت با تبریک آغاز سال تحصیلی جدید به دانش‌آموزان، معلمان و فرهنگیان، بر اهمیت و جایگاه علم و دانش در جامعه تأکید کرد و گفت: امروز در نخستین روز مهر، گرد هم آمده‌ایم تا بار دیگر بر ارزش علم و دانش و تلاش جمعی برای ساختن آینده‌ای روشن تأکید کنیم.

وی افزود: آغاز سال تحصیلی، صرفاً شروع فصل آموزش نیست، بلکه نمادی از امید و پویایی برای ساخت فردایی بهتر در ایران اسلامی است.

فرماندار رودبار با اشاره به حدیثی از پیامبر اکرم (ص) که خیر دنیا و آخرت در دانش و علم و شر آن در جهل و نادانی است»، این فرمایش نورانی را راهنمای مسیر آموزش و یادگیری در جامعه دانست.

وی خطاب به دانش‌آموزان گفت: هر کتابی که باز می‌کنید، گامی است به سوی پیشرفت، فناوری و آینده‌ای روشن‌تر برای ایران اسلامی. ان‌شاءالله با انگیزه، پشتکار و استعداد شما، این مسیر با قوت ادامه خواهد یافت.

پورحضرت همچنین نقش معلمان، مدیران و اساتید را در پیشبرد اهداف آموزش و پرورش بی‌بدیل دانست و بر ضرورت ایجاد فضایی آرام، ایمن و پویا در محیط‌های آموزشی تأکید کرد.

وی تحقق عدالت آموزشی را یکی از ۱۵ محور مهم و راهبردی دولت عنوان کرد و گفت: باید از همه ظرفیت‌ها و توانمندی‌های موجود برای توسعه متوازن و عادلانه آموزش در نقاط مختلف استفاده کنیم.

فرماندار رودبار در ادامه با قدردانی از تلاش‌های خیرین، مدیران، شوراهای اسلامی و شهرداری‌ها در حمایت از آموزش و پرورش، افزود: هر گامی که در مسیر آموزش برمی‌داریم، سرمایه‌گذاری برای آینده‌ای روشن برای فرزندان این سرزمین است، درست مانند قطره‌هایی که رودخانه‌ای پر آب را شکل می‌دهند.

در پایان این مراسم، از دانش‌آموزانی که در دانشگاه فرهنگیان پذیرفته شده بودند، تقدیر به‌عمل آمد همچنین به مناسبت هفته دفاع مقدس و آغاز سال تحصیلی، چند اصله نهال توسط مسئولان در محوطه مدرسه کاشته شد و از خانواده شهدای حاضر نیز تجلیل به‌عمل آمد.