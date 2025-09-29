خبرگزاری مهر، گروه جامعه: هفتم مهرماه در تقویم ملی ایران به نام روز آتش‌نشان نام‌گذاری شده است؛ روزی که یادآور شجاعت، ایثار و ازخودگذشتگی مردانی است که با دلیرانه‌ترین اقدامات، در لحظه‌های خطر به یاری جان و مال هم‌وطنان خود می‌شتابند. این تاریخ به پاس گرامی‌داشت قهرمانی آتش‌نشانانی برگزیده شد که در حادثه‌ی هولناک آتش‌سوزی پالایشگاه آبادان در سال ۱۳۵۰، جان بر کف نهادند و با فداکاری بی‌نظیر، الگویی ماندگار از وظیفه‌شناسی و دلاوری را در تاریخ این سرزمین ثبت کردند.

روز آتش‌نشان فرصتی است تا علاوه بر ادای احترام به جان‌باختگان این عرصه، از تلاش بی‌وقفه‌ی آتش‌نشانان امروز نیز قدردانی شود؛ کسانی که در سخت‌ترین شرایط، بدون هیچ چشمداشتی در برابر خطر می‌ایستند تا امنیت و آرامش جامعه برقرار بماند. آتش‌نشانان با وجود مشکلات فراوان همچون کمبود تجهیزات مدرن، سختی کار در شرایط جوی نامناسب، مواجهه با حوادث غیرقابل پیش‌بینی و فشارهای روحی ناشی از خطر مرگ و مصدومیت، همچنان با روحیه‌ای استوار و بی‌ادعا وظایف خود را انجام می‌دهند.

شجاعت آتش‌نشانان تنها در خاموش کردن آتش خلاصه نمی‌شود، بلکه در هر حادثه‌ای از سیل و زلزله گرفته تا تصادفات و رهایی جان انسان‌ها آن‌ها نخستین کسانی‌اند که وارد میدان می‌شوند. از این رو، روز آتش‌نشان نه‌تنها یادآور یک واقعه تاریخی است، بلکه نمادی از ایثار، مسئولیت‌پذیری و تعهد انسانی به شمار می‌رود.

به مناسبت روز آتش نشان جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران، با خبرنگار خبرگزاری مهر گفتگو کرد.

حقوق آتش‌نشانان در سال‌های اخیر ارتقاء یافته است

جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران، همزمان با روز آتش نشان اعلام کرد: با وجود اینکه تأمین مسکن جزو وظایف سازمان آتش‌نشانی نیست و این سازمان تعهدی در این زمینه ندارد، اما حدود یک سال و نیم پیش، مدیرعامل سازمان با همراهی و همکاری خود پرسنل، پروژه‌ای بزرگ مسکونی را برای کارکنان آتش‌نشانی آغاز کرده است.

ملکی تأکید کرد: این اقدام با درایت و تبحر مدیرعامل و مشارکت فعال پرسنل کلید خورده و بخشی از پروژه تاکنون پیش رفته است. امیدوار است با ادامه روند فعلی، پروژه به‌زودی تکمیل و به پرسنل تحویل داده شود.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی شهرداری تهران، با اشاره به وضعیت حقوقی پرسنل این سازمان گفت: تا دو سه سال پیش، حقوق‌های کارکنان آتش‌نشانی از پایین‌ترین سطح‌ها در میان کارکنان شهرداری تهران بود، اما در دو سه سال اخیر وضعیت حقوقی آن‌ها کمی بهبود یافته و ارتقاء پیدا کرده است.

امکانات رفاهی و آموزش شهروندی در آتش‌نشانی تهران توسعه یافته‌اند

ملکی بیان داشت: این بهبود حقوقی هرچند مثبت است، اما به دلیل تورم‌های ناگهانی که در کشور رخ می‌دهد، اثرات آن تا حدی کمرنگ می‌شود.

وی درباره وضعیت رفاهی پرسنل گفت: از نظر رفاهی، سازمان با یک سری مجموعه‌ها قرارداد دارد؛ این مجموعه‌ها یا از سوی شهرداری هستند یا از طرف خود سازمان که پرسنل می‌توانند از این امکانات استفاده کنند.

ملکی افزود: برخی از این مجموعه‌ها ورزشی هستند که خانواده‌های کارکنان نیز می‌توانند از آن‌ها بهره‌مند شوند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی شهرداری تهران، اعلام کرد: این سازمان به طور مستمر در حال آموزش شهروندان در قالب برنامه‌های آموزش شهروندی است و این اقدامات تأثیرگذار بوده است.

وی افزود: خوشبختانه آمار آتش‌سوزی‌ها در داخل ساختمان‌ها، از جمله منازل مسکونی و محیط‌های اداری، کاهش یافته است.

بی‌احتیاطی خانواده‌ها بزرگ‌ترین خطر آتش‌سوزی است

ملکی تأکید کرد که کاهش آتش‌سوزی در شهری مانند تهران نیازمند تلاش و زحمات فراوان است و با وجود پیشرفت‌های صورت گرفته، هنوز فاصله زیادی با «مدینه فاضله» مد نظر وجود دارد. همه افراد باید در این زمینه همکاری و کمک کنند تا ایمنی شهر افزایش یابد.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی شهرداری تهران، درباره مهم‌ترین خطراتی که خانواده‌ها نادیده می‌گیرند، گفت: «بیشترین خطری که خانواده‌ها به آن توجه نمی‌کنند، بی‌احتیاطی است.این بی‌احتیاطی‌ها شامل مسائل برقی، تنها گذاشتن کودک در منزل، روشن گذاشتن اجاق گاز و باز گذاشتن در و پنجره‌ها می‌شود.

وی همچنین به وجود اجسام سنگین قرار داده شده روی لبه بالکن‌ها اشاره کرد و تأکید کرد که مالکان باید بیشتر مراقب این موارد باشند، چرا که حوادث ناشی از این بی‌احتیاطی‌ها بسیار زیاد است.

موضوع اعطای مقام شهید به آتش‌نشانان جان‌باخته در مجلس بررسی می‌شود

مهدی بابایی رئیس کمیته ایمنی شورای شهر تهران، درباره برنامه‌های روز آتش‌نشانی و وضعیت مسکن کارکنان این سازمان توضیح داد: به مناسبت این روز قرار است ریاست جمهوری برنامه‌ای داشته باشد که مقدمات آن در حال انجام است و خود آتش‌نشانی نیز در حال پیگیری امور است.

بابایی با اشاره به پروژه مسکن آتش‌نشانان گفت: مسکن پرسنل آتش‌نشانی در حال ساخت است و مشکل خاصی وجود ندارد. فعال‌ترین تعاونی مسکن متعلق به آتش‌نشانان است و واحدها در حال ساخت بوده و کارکنان نیز اقساط خود را پرداخت می‌کنند. آتش‌نشانی تنها بخشی از شهرداری است که منازلش قطعی شده است.

وی درباره زمان تحویل این واحدها افزود: دقیقاً نمی‌توانم بگویم کی تحویل داده می‌شود اما کار با سرعت پیش می‌رود.

بابایی در پاسخ به سوالی درباره موضوع اعطای مقام شهید به آتش‌نشانانی که در حین خدمت جان خود را از دست می‌دهند، گفت: این موضوع مربوط به قوانین مجلس است. آتش‌نشانان شهید خدمت محسوب می‌شوند ولی ثبت بنیاد شهید برای آن‌ها انجام نمی‌شود. این مسائل به مصوبات شورا مربوط نیست و اگر قرار باشد قانونی در این زمینه تصویب شود، باید در مجلس شورای اسلامی انجام شود.