به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا کهنه‌پوشی بعدازظهر یکشنبه در نشست هم‌اندیشی روحانیون بخش حسین‌آباد اظهار کرد: مرکز بزرگ اسلامی سنندج اهتمام ویژه‌ای به حمایت از روحانیون، به‌ویژه در شرایط دشوار دارد و رفع مشکلات در سامانه‌های کاری و همچنین تأکید بر حفظ همدلی و پرهیز از اختلافات، در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: هم‌افزایی و اتحاد میان روحانیون می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای فعالیت‌های دینی و فرهنگی در سطح منطقه باشد و مرکز بزرگ اسلامی نیز در این مسیر نقش حمایتی و پشتیبانی خود را ایفا خواهد کرد.

در ادامه این نشست، ماموستا روحانی امام جمعه و جماعت حسین‌آباد با اشاره به دغدغه‌ها و فرصت‌های موجود در حوزه فعالیت‌های فرهنگی و دینی بیان کرد: توجه به فرهنگ و مسائل دینی یکی از نیازهای اساسی جامعه است که باید متناسب با شرایط و زیست‌بوم هر منطقه دنبال شود.

وی بر لزوم حمایت بیشتر از روحانیون در شرایط دشوار تأکید کرد و گفت: این قشر نقش محوری در هدایت دینی و فرهنگی جامعه دارد و باید توجه ویژه‌ای به مسائل و مشکلات آنان صورت گیرد.

روحانیون حاضر در این نشست نیز با ابراز رضایت از برگزاری چنین جلساتی، خواستار استمرار آن برای ارتقای سطح فرهنگی و دینی منطقه شدند.

این نشست با حضور مدیر حراست مرکز، معاون اجرایی و سرپرست معاونت فرهنگی به همراه جمعی از روحانیون بخش حسین‌آباد برگزار شد و در آن مباحث مختلفی در خصوص وضعیت فعالیت‌های دینی و فرهنگی منطقه مورد بررسی قرار گرفت.