به گزارش خبرنگار مهر، حسین امیر تیموری عصر یکشنبه در نشست با خبرنگاران با اشاره به برنامه‌های هفته دولت و هفته وحدت در شهرستان قشم اظهار کرد: برای نخستین‌بار در هفته دولت، فرمانداری و سازمان منطقه آزاد قشم به صورت مشترک در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند تا برنامه‌ها و اقدامات انجام‌شده را به اطلاع مردم برسانند.

وی افزود: وفاقی که امروز در شهرستان قشم شکل گرفته، صرفاً صوری و در حد شعار نیست، بلکه در عمل نیز نمود پیدا کرده است و تلاش داریم همه داشته‌ها و ظرفیت‌های شهرستان را در کنار یکدیگر قرار دهیم تا خدمات بهتری به مردم ارائه شود.

ضرورت ریل‌گذاری برای توسعه قشم

فرماندار قشم با تأکید بر ضرورت ایجاد یک مسیر مشخص برای توسعه شهرستان بیان کرد: باید میان مسئولان شهرستان، فرمانداری و منطقه آزاد قشم یک ریل‌گذاری مشخص انجام شود تا برنامه‌های کوتاه‌مدت، یک‌ساله و چندساله شهرستان تدوین شده و همه مدیران فعلی و آینده خود را مکلف به ادامه این مسیر بدانند.

امیر تیموری تصریح کرد: تغییر مدیران نباید موجب توقف یا تغییر مسیر برنامه‌های توسعه‌ای و خدمات‌رسانی شود، بلکه باید برنامه‌ای متقن در حوزه‌های مختلف داشته باشیم و هر مدیری که مسئولیت را بر عهده می‌گیرد، همان مسیر را ادامه دهد.

افتتاح و کلنگ‌زنی ۵۸ پروژه با اعتبار ۲۲ هزار و ۸۴۰ میلیارد ریال

وی با اشاره به پروژه‌های هفته دولت در شهرستان قشم گفت: در مجموع ۵۸ پروژه در این ایام در شهرستان قشم افتتاح یا کلنگ‌زنی می‌شود که از این تعداد، ۵۴ پروژه افتتاحی و چهار پروژه کلنگ‌زنی است.

فرماندار قشم افزود: مجموع اعتبارات این پروژه‌ها ۲۲ هزار و ۸۴۰ میلیارد ریال است که در بخش‌های مختلف عمرانی، اقتصادی و خدماتی اجرا شده‌اند.

اجرای برنامه‌های مشترک در هفته دولت و هفته وحدت

تیموری با تشریح برنامه‌های هفته دولت در قشم اظهار کرد: روز سه‌شنبه، سوم شهریورماه، با حضور استاندار هرمزگان، برنامه افتتاح و کلنگ‌زنی تعدادی از پروژه‌های شهرستان برگزار خواهد شد.

وی افزود: برنامه‌ها با حضور مسئولان استانی از گلزار شهدای سیدمظفر آغاز می‌شود و پس از آن افتتاح و کلنگ‌زنی پروژه‌های عمرانی در دستور کار قرار دارد. همچنین حضور مسئولان در مراسم محوری هفته وحدت و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در شهرستان از دیگر برنامه‌های این ایام است.

فرماندار قشم همچنین از دیدار با ائمه جمعه، حضور در مراسم‌های قضایی، تجلیل از کارمندان نمونه شهرستان و برگزاری میز خدمت در مساجد خبر داد و گفت: تلاش می‌کنیم میز خدمت در برنامه‌های هفته دولت پررنگ باشد تا مردم بتوانند مشکلات خود را به صورت مستقیم با مسئولان مطرح و پاسخ و پیگیری لازم را دریافت کنند.

وی با اشاره به برنامه‌های گرامیداشت شهدای شهرستان گفت: در هفته دولت و هفته وحدت، دیدار با خانواده شهدای جنگ اخیر نیز انجام خواهد شد و با خانواده شهید منصوری از شهدای اهل سنت شهرستان و خانواده شهید جعفری دیدار خواهیم داشت.

امیر تیموری خاطرنشان کرد: گرامیداشت خانواده شهدا وظیفه همه مسئولان است و این دیدارها فرصت مناسبی برای تجلیل از مقام شهدا و ابراز ارادت به خانواده‌های معظم آنان است.

فرماندار قشم از برگزاری برنامه‌های متعدد در ایام هفته وحدت خبر داد و گفت: برنامه‌های مختلفی در مساجد و نقاط مختلف شهرستان پیش‌بینی شده است که از جمله آن می‌توان به برنامه‌های مسجد جامع اهل سنت، مسجد طبقه، درگهان و غرب شهرستان اشاره کرد.

وی افزود: هدف از اجرای این برنامه‌ها، تقویت وحدت و همدلی در شهرستان است و تلاش داریم این وحدت را به شکل عینی و عملی در برنامه‌های اجتماعی و فرهنگی قشم به نمایش بگذاریم.

امیرتیموری گفت: از هفته دولت سال گذشته تا هفته دولت امسال، پروژه‌های متعددی در حوزه‌های زیربنایی آغاز و بخشی از آنها نیز به بهره‌برداری رسیده است که ارزش پروژه‌های به بهره‌برداری رسیده در این بازه زمانی حدود پنج همت است.

وی افزود: در جلسات مشترک برگزارشده برای توسعه شهرستان، چهار محور به عنوان اولویت‌های اصلی زیرساختی قشم تعیین شده که شامل پایداری شبکه آب، تکمیل شبکه بزرگراهی، مسکن و حوزه گردشگری است.

پایداری آب یکی از مطالبات جدی مردم قشم

فرماندار قشم با اشاره به مشکل ناپایداری شبکه آب در بخش‌هایی از شهرستان اظهار کرد: یکی از مطالبات جدی مردم قشم، پایداری شبکه آب است و در همین راستا اقدامات مشترکی برای رفع این مشکل در حال انجام است.

امیر تیموری ادامه داد: با توجه به جمعیت قابل توجهی که در شهرستان از شبکه آب شرب استفاده می‌کنند، موضوع پایداری آب باید با جدیت دنبال شود و در همین راستا جلساتی با مسئولان استانی و مجموعه‌های مرتبط برگزار شده است.

وی خاطرنشان کرد: با تدابیر انجام‌شده و همراهی فرمانداری و استانداری تلاش می‌کنیم در یک بازه زمانی کوتاه، بخش‌هایی از جزیره را به شبکه پایدار آب متصل کنیم و این روند را تا رفع مشکلات موجود ادامه دهیم.

فرماندار قشم تأکید کرد: هدف مشترک مجموعه مدیریت شهرستان، ایجاد یک مسیر پایدار برای توسعه قشم و ارتقای سطح خدمات به مردم است و امیدواریم با استمرار این وفاق و همکاری، شاهد اتفاقات خوبی در شهرستان باشیم.