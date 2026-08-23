آغاز کلاسهای نیمسال اول دانشگاه صنعتی امیرکبیر از ۲۸ شهریور

به گزارش خبرنگار مهر، جزئیات تقویم آموزشی نیم‌سال اول سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ دانشگاه صنعتی امیر کبیر شامل زمان ثبت‌نام، آغاز کلاس‌ها، حذف و اضافه، ارزیابی و برگزاری آزمون‌های پایانی اعلام شد.

بر اساس این تقویم، ثبت‌نام و انتخاب واحد دانشجویان مقاطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی از دوشنبه ۲۳ تا چهارشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۵ انجام می‌شود و کلاس‌های نیم‌سال اول از شنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۵ آغاز خواهد شد.

حذف و اضافه دانشجویان تحصیلات تکمیلی و کارشناسی در هفته دوم نیم‌سال و در روزهای اول و دوم مهرماه ۱۴۰۵ انجام می‌شود. همچنین حذف اضطراری برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی تا اول دی‌ماه ۱۴۰۵ و برای دانشجویان کارشناسی از ۱۴ آذر تا اول دی‌ماه ۱۴۰۵ در نظر گرفته شده است.

فرآیند ارزیابی دانشجویان در هفته‌های پانزدهم و شانزدهم، از ۵ تا ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۵ انجام خواهد شد.

هفته پایانی کلاس‌ها نیز از ۱۲ تا ۱۵ دی‌ماه ۱۴۰۵ تعیین شده و آزمون‌های پایانی نیم‌سال اول در هفته‌های هفدهم و هجدهم، از ۱۹ دی تا اول بهمن‌ماه ۱۴۰۵ برگزار می‌شود.