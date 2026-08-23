تعلیق تقدم ثبت سفارش بر قبض انبار تا پایان شهریور تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، تمدید مهلت اجرای یک مقرره وارداتی با هدف تسهیل فرآیند ترخیص کالا و کاهش محدودیتهای ناشی از شرایط اضطراری ابلاغ شد. بر اساس این تصمیم، «تعلیق تقدم تاریخ صدور ثبت سفارش یا ثبت آماری بر تاریخ صدور قبض انبار» موضوع ماده ۵ آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، تا پایان شهریورماه ۱۴۰۵ تمدید شده است.
به استناد ابلاغیه شماره ۴۸۱۷۴/۶۵۸۸۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ معاون اول رئیسجمهور و نامه شماره ۶۵۸۸۲/۴۴۹۰۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ دبیر هیئت دولت، این تمدید برای کلیه مجوزها و مواعدی اعمال میشود که به منظور مدیریت امور و مسائل ناشی از شرایط اضطراری کشور، نیازمند تمدید زمانی بودهاند.
این تصمیم از منظر تجارت خارجی میتواند روند ترخیص کالاهایی را که به دلیل شرایط ایجادشده امکان رعایت روال معمول ثبت سفارش یا ثبت آماری را نداشتهاند، تسهیل کند. در واقع، با ادامه این تعلیق، تقدم زمانی ثبت سفارش یا ثبت آماری نسبت به تاریخ صدور قبض انبار تا پایان شهریورماه مانع رسیدگی به این محمولهها نخواهد بود.
اهمیت این تصمیم برای زنجیره تأمین نیز قابل توجه است؛ چراکه هرگونه وقفه در فرآیند ثبت سفارش، ورود کالا و ترخیص میتواند به افزایش رسوب کالا در گمرکات و تأخیر در تأمین مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز تولید منجر شود. از این رو، تمدید این مقرره میتواند بخشی از موانع اداری پیش روی واردکنندگان را کاهش داده و به روانتر شدن جریان ورود و ترخیص کالا کمک کند.
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