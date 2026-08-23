به گزارش خبرگزاری مهر، سعید شجاعی درباره حمایت از واحدهای آسیب دیده ناشی از جنگ اظهار کرد: بحث حمایت از واحدهای آسیب دیده را اگر به دو سطح تقسیم کنیم، آن بخشی که در اختیار خود وزارت صمت بوده چه از نوع واگذاری زمین در شهرکهای صنعتی و یا اعطای تسهیلات ویژه، در حال انجام است و این فرایند انجام میشود.
وی در مصاحبه با سیما گفت: حتی به واحدهای آسیب دیده خارج از محدوده شهرکهای صنعتی نیز این فرایند تسهیل شده است تا واحدها بتوانند از این تسهیلات ویژه استفاده کنند.
معاون برنامهریزی وزارت صمت افزود: در کنار این تسهیلات ما یک روالی را برای ثبت سفارش واحدهای خسارت دیده انجام دادیم، در واقع محدودیتهایی که برای بقیه واحدهای تولیدی وجود دارد، برای این واحدهای آسیب دیده اکنون این محدودیتها را قائل نیستیم و در عمل این واحدها را در اولویت تخصیص قرار میدهیم.
وی ادامه داد: خوشبختانه این تسهیلات که در اختیار خود وزارت صمت است اعطای آن از هفته گذشته آغاز شده است و فرایند اجرایی آن اکنون طی میشود اما مواردی وجود دارد که در عمل مباحث فراقانونی است و یا نیاز به قانون دارد که برای این موارد در عمل باید مصوبات بالادستی دریافت کنیم که اعطای این تسهیلات نیاز به مصوبات قانونی دارد.
شجاعی گفت: در این خصوص نیز ما بستهای تهیه کرده بودیم که در ستاد بازسازی تصویب شده بود، اکنون فرایند نهایی خود را در شورای سران طی میکند که امیدواریم طبق قولی که داده اند طی هفته جاری ابلاغ شود. اگر کل آن بسته ابلاغ شود، امیدواریم که حداقل برای واحدهای کوچک و متوسط (SMEs) خسارت دیده بتوانیم فرایند تسهیلات دهی را تسریع کنیم.
معاون برنامهریزی وزارت صمت گفت: البته در کنار آن برای واحدهای گلوگاهی آسیب دیده نیز توافق ضمنی با بانک مرکزی داشتیم تا برای چند واحد خاص گلوکاهی تدابیر ویژهای در بحث تسهیلات دهی در پیش بگیریم.
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