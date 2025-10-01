حاجی رضایی: نسل آینده غزه، فاتحان قدس خواهند بود

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا حاجی‌رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با انتقاد شدید از استمرار خشونت‌های رژیم صهیونسیتی در مقابل مردم بی‌دفاع و کودکان معصوم گفت: با وجود پیشرفت‌های تمدنی در سال ۲۰۲۵، همچنان با این پرسش مواجهیم که چرا باید قانون جنگل بر جهان ما حکم‌فرما باشد؟ چرا وضعیت فاجعه‌بار مردم فلسطین، خصوصاً کودکان و نوزادان این منطقه، وجدان‌های خفته را بیدار و متنبه نمی‌کند؟

وی با اشاره به بحران انسانی، بر اهمیت حرکت‌های همبستگی در این زمینه ادامه داد: حرکت جمعی کشتی‌های کمک‌رسانی به مردم فلسطین، چراغ اولی بود که روشن شد و آزادی‌خواهان جهان باید با تمرکز بر کمک به کودکان زیر ستم این منطقه، وظیفه انسانی خود را به جا آورند.

مسئول اداره تبلیغات اسلامی زرقان افزود: منفعلانی که در قامت رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر، حاکم و امیر در همه جای جهان مشغول به زندگی مصلحت‌اندیشانه خود هستند، باید صرفاً بر اساس حکم انسانیت و شرف به یاری کودکان فلسطینی بشتابند که در معرض قتل عام قرار دارند.

حجت‌الاسلام حاجی‌رضایی گفت: فرض کنید با فرزند خود در شهر در حال تردد با خودرو هستیم؛ سر چهارراه پشت چراغ قرمز، یک کودک کار با وضعیتی سخت، چشمی گریان و گرسنه به سمت خودرو ما می‌آید. حال چه حسی پیدا می‌کنیم؟ آیا می‌توانیم به او کمک نکنیم؟! آیا اگر بتوانیم قدمی در راه رهایی و سعادت آن کودک کار برداریم، چنین نخواهیم کرد؟ حال در همین منطقه، ده‌ها هزار کودک با وضعیتی بسیار بدتر از این، با مرگ دست و پنجه نرم می‌کنند؛ وظیفه ما چیست؟

وی با اشاره به مناسبت‌های تقویمی، به اهمیت یادآوری وظایف اشاره کرد و ادامه داد: تقویم را که ورق می‌زنیم، درمی‌یابیم مناسبت‌های تقویمی خاصیت‌هایی دارند که وظایف ما را یادآور می‌شوند؛ مانند یادآوری تقدیر از آتش‌نشان‌ها که روزشان بود یا روز ناشنوایان، تا نسبت به حال روز این افراد بی‌تفاوت نباشیم. یکی از این مناسبت‌ها، روز همبستگی با کودکان مظلوم فلسطین است.

مسئول اداره تبلیغات اسلامی زرقان با تأکید بر آینده فلسطین، افزود: باید بدانیم کودکان فلسطینی آینده‌سازان جامعه آن کشور و منطقه هستند و با دست زور و تجاوز و کشتار، سرنوشت الهی آن‌ها تغییری نخواهد کرد. ما در داخل کشور افتخار می‌کنیم که با چنین رذل قاتلی (رژیم کودک کش صهیونیستی) دشمن هستیم که صدای مظلوم و دست قدرتمند انتقام الهی از آستین مقاومت و انقلاب اسلامی ایران، گردن اسرائیل را خواهد شکست.

حجت‌الاسلام حاجی‌رضایی با یادآوری خاطره‌ای تاریخی در خصوص امام خمینی (ره) تصریح کرد: امام راحل در حال تبعید به شاه معدوم پیام دادند که سربازان من در گهواره‌ها هستند. این کودکان سال‌ها بعد سربازان پیر جماران شدند و ناممکن‌ها را ممکن کردند و نظام طاغوتی چند صد ساله شاهنشاهی را ساقط کردند. ما خواهیم دید کودکان امروز غزه فردا سرداران فاتح قدس و سرزمین‌های اشغالی خواهند بود.