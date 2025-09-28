به گزارش خبرنگار مهر، برنامههای عزاداری سالروز رحلت حضرت فاطمه معصومه (س) با اهتزاز پرچم عزا بر فراز گنبد نورانی حرم مطهر در روز پنجشنبه ۱۰ مهرماه رأس ساعت ۱۶ در صحن امام رضا (ع) آغاز خواهد شد.
در ادامه، صبح روز جمعه ۱۱ مهرماه، دسته عزای خادمان و زائران حرم مطهر از بیتالنور حرکت کرده و پس از عبور از مسیرهای منتهی به حرم، در میدان میر گردهم میآیند و عزای اهلبیت (ع) را تجدید میکنند.
همچنین در شامگاه همان روز، خادمان آستان مقدس حضرت معصومه (س) با برگزاری آیین شمعدانگردانی در صحن امام رضا (ع) بار دیگر ارادت خود را به ساحت کریمه اهلبیت (س) ابراز خواهند داشت.
