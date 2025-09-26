به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قم طی اطلاعیه‌ای ضمن گرامیداشت یاد و خاطره سید مقاومت و قائد کبیر، شهید علامه سید حسن نصرالله و یاران همراهش، برگزاری مراسم محوری نخستین سالگرد شهادت این مجاهد نستوه را در قم اعلام کرد.

بر اساس این اطلاعیه، این آئین معنوی و انقلابی روز یکشنبه ششم مهرماه و هم‌زمان با اقامه نماز مغرب و عشاء در شبستان امام خمینی (ره) حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) برگزار خواهد شد.

این مراسم با حضور گسترده اقشار مختلف مردم، علما و طلاب حوزه‌های علمیه و جمعی از خانواده‌های شهدا و ایثارگران همراه خواهد بود و بار دیگر جلوه‌ای از پیوند عمیق ملت ایران با جبهه مقاومت اسلامی را به نمایش خواهد گذاشت.

در اطلاعیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قم آمده است: این مراسم با مشارکت دفتر مقام معظم رهبری در قم، آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س)، نهادهای حوزوی، بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم و دیگر دستگاه‌های انقلابی برگزار خواهد شد.

این شورا در پایان با تأکید بر اهمیت حضور پرشور مردم در این مراسم، تصریح کرده است: شرکت در این آئین نماد تجدید بیعت با آرمان‌های مقاومت و اعلام وفاداری امت اسلامی به راه شهیدان است.