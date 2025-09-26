  1. استانها
  2. قم
۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۴۰

مراسم نخستین سالگردشهادت سید مقاومت در حرم حضرت معصومه(س)برگزار می‌شود

قم- مراسم محوری نخستین سالگرد شهادت سید مقاومت، شهید علامه سید حسن نصرالله، در حرم مطهر کریمه اهل‌بیت(س) دعوت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قم طی اطلاعیه‌ای ضمن گرامیداشت یاد و خاطره سید مقاومت و قائد کبیر، شهید علامه سید حسن نصرالله و یاران همراهش، برگزاری مراسم محوری نخستین سالگرد شهادت این مجاهد نستوه را در قم اعلام کرد.

بر اساس این اطلاعیه، این آئین معنوی و انقلابی روز یکشنبه ششم مهرماه و هم‌زمان با اقامه نماز مغرب و عشاء در شبستان امام خمینی (ره) حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) برگزار خواهد شد.

این مراسم با حضور گسترده اقشار مختلف مردم، علما و طلاب حوزه‌های علمیه و جمعی از خانواده‌های شهدا و ایثارگران همراه خواهد بود و بار دیگر جلوه‌ای از پیوند عمیق ملت ایران با جبهه مقاومت اسلامی را به نمایش خواهد گذاشت.

در اطلاعیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قم آمده است: این مراسم با مشارکت دفتر مقام معظم رهبری در قم، آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س)، نهادهای حوزوی، بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم و دیگر دستگاه‌های انقلابی برگزار خواهد شد.

این شورا در پایان با تأکید بر اهمیت حضور پرشور مردم در این مراسم، تصریح کرده است: شرکت در این آئین نماد تجدید بیعت با آرمان‌های مقاومت و اعلام وفاداری امت اسلامی به راه شهیدان است.

