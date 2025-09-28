  1. اقتصاد
۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۴۰

توسعه حمایت‌های بانک پارسیان در بخش‌های ازدواج و فرزندآوری

در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۴، بانک پارسیان با پرداخت تسهیلات در دو حوزه ازدواج و فرزندآوری، به درصد قابل توجهی از اهداف و تکالیف قانونی خود عمل کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک پارسیان از طریق صندوق قرض الحسنه خود، بیش از ۵۰۹۷ فقره تسهیلات ازدواج به مبلغی بیش از ۱۷ هزار میلیارد ریال و همچنین ۶۹۹۱ فقره تسهیلات فرزندآوری به مبلغ ۵,۸۸۳ میلیارد ریال به متقاضیان پرداخت کرده است و توانست نقش مهمی در راستای تحکیم بنیان خانواده و تسهیل ازدواج جوانان، جوانی جمعیت و کاهش دغدغه‌های معیشتی خانواده‌ها در حوزه فرزند آوری ایفا نماید.

این بانک توانسته است حدود ۴۷ درصد تکالیف بخش ازدواج و ۵۳ درصد اهداف بخش فرزندآوری را در شش ماه نخست سال محقق کند.

به این ترتیب مجموع تکالیف بانک پارسیان در بخش جوانی جمعیت؛ ۹۲ درصد تکالیف در حوزه ازدواج و ۱۰۴ درصد در بخش فرزندآوری بوده است. روند یادشده تداوم رویکرد این بانک در حمایت از سیاست های جمعیتی را نشان می دهد و بیانگر اقدامات بانک پارسیان در راستای تحقق ماموریت های سیاستی و هموارسازی مسیر توسعه عدالت اجتماعی است.

