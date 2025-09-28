به گزارش خبرگزاری مهر، بانک پارسیان از طریق صندوق قرض الحسنه خود، بیش از ۵۰۹۷ فقره تسهیلات ازدواج به مبلغی بیش از ۱۷ هزار میلیارد ریال و همچنین ۶۹۹۱ فقره تسهیلات فرزندآوری به مبلغ ۵,۸۸۳ میلیارد ریال به متقاضیان پرداخت کرده است و توانست نقش مهمی در راستای تحکیم بنیان خانواده و تسهیل ازدواج جوانان، جوانی جمعیت و کاهش دغدغه‌های معیشتی خانواده‌ها در حوزه فرزند آوری ایفا نماید.

این بانک توانسته است حدود ۴۷ درصد تکالیف بخش ازدواج و ۵۳ درصد اهداف بخش فرزندآوری را در شش ماه نخست سال محقق کند.

به این ترتیب مجموع تکالیف بانک پارسیان در بخش جوانی جمعیت؛ ۹۲ درصد تکالیف در حوزه ازدواج و ۱۰۴ درصد در بخش فرزندآوری بوده است. روند یادشده تداوم رویکرد این بانک در حمایت از سیاست های جمعیتی را نشان می دهد و بیانگر اقدامات بانک پارسیان در راستای تحقق ماموریت های سیاستی و هموارسازی مسیر توسعه عدالت اجتماعی است.