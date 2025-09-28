اختصاص ۹ هکتار زمین برای احداث شهرک سلامت در مرکزی

علیرضا محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ایجاد شهرک سلامت از اولویتهای مهم مدیریت شهری است و با اجرای آن، امکان ارائه خدمات درمانی در محیطی آرام، منظم و مجهز برای شهروندان فراهم خواهد شد.
وی افزود: در حال حاضر بسیاری از مراکز درمانی در محدوده مرکزی شهر و در شرایطی با تردد بالا و ازدحام ترافیکی فعالیت میکنند و انتقال این خدمات به فضایی استاندارد میتواند رضایتمندی شهروندان را افزایش دهد.
محمودی تصریح کرد: شهرداری اراک زمینی به مساحت ۹ هکتار را برای اجرای طرح شهرک سلامت آماده کرده و اقدامات مربوط به تأمین زیرساختها در حال انجام است تا شرایط لازم برای آغاز عملیات اجرایی مهیا شود.
وی ادامه داد: شهرک سلامت علاوه بر ارائه خدمات جامع پزشکی و درمانی به شهروندان و کادر درمان، ظرفیت مناسبی برای توسعه گردشگری سلامت و جذب بیماران از سایر شهرها ایجاد خواهد کرد.
شهردار اراک تاکید کرد: این شهرک بهعنوان پروژهای راهبردی، با هدف کاهش فشار بر مراکز درمانی مرکزی و ارتقای کیفیت خدمات بهداشتی، زمینه بهبود زندگی شهروندان و توسعه گردشگری سلامت را فراهم میکند.
