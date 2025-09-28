به گزارش خبرگزاری مهر، «جی دی ونس» معاون دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز یکشنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز در سخنانی ادعا کرد: روس ها باید بیدار شوند و واقعیت های مربوط به اوکراین را بپذیرند. در هفته‌های اخیر، روسیه از دیدارهای دوجانبه با اوکراینی‌ها و ملاقات‌های سه‌جانبه با حضور ترامپ یا دیگر مقامات آمریکایی خودداری کرده است.

معاون رئیس جمهور آمریکا سپس مدعی شد: روسیه افراد زیادی را کشته است و هیچ دستاورد ارضی نداشته است! وقت آن رسیده که روس‌ها به فراخوان ترامپ توجه کنند و به میز مذاکره بیایند. چند نفر دیگر برای دستاورد بسیار ناچیز، اگر نگوییم هیچ، کشته خواهند شد؟ خواهند شد؟ امیدواریم که نه چندان زیاد، اما نگرش ما این است که به تلاش برای صلح ادامه خواهیم داد و امیدواریم روس‌ها از واقعیت موجود آگاه شوند.

این در حالیست که مسکو تا کنون بارها اعلام کرده است که آماده حل و فصل درگیری ها در اوکراین از طریق مذاکره است.