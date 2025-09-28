به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی امروز یکشنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز بی اشاره به حمله حمله هوایی ناکام این رژیم به دوحه برای هدف قرار دادن سران مقاومت فلسطین حماس در بحبوحه بررسی طرح به اصطلاح صلح ترامپ، با طرح ادعایی عوام فریبانه مدعی شد: فرصتهای زیادی برای صلح وجود دارد که من دوباره با رئیس جمهور ترامپ و تیمش در مورد آنها صحبت خواهم کرد؛ ما قصد داریم از آنها استفاده کنیم!
نخست وزیر رژیم صهیونیستی سپس با هدف سهولت در ادامه اشغالگری این رژیم، ادعا کرد: اگر حماس سلاحهای خود را زمین بگذارد، جنگ میتواند فوراً پایان یابد. من معتقدم که ۲۰ اسیر باقی مانده هنوز زنده هستند و ما متعهد به آزاد کردن آنها هستیم.
بنیامین نتانیاهو بدون اشاره به زرادخانه اتمی بدون نظارت رژیم صهیونیستی و نیز بی توجه به ماهیت صلح آمیز برنامه هست های ایران مدعی شد: ما باید فشارها را برای جلوگیری از ازسرگیری برنامه هستهای ایران اعمال کنیم، زیرا این کشور برای انجام این کار تلاش خواهد کرد!
وی سپس ادعا کرد: ما میدانیم ایران اورانیوم غنیشده خود را کجا پنهان میکند و این را با آمریکا به اشتراک میگذاریم!
