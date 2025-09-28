  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۲۶

نتانیاهو مدعی شد: محل اورانیوم غنی‌شده ایران را به آمریکا می‌گوییم

نتانیاهو مدعی شد: محل اورانیوم غنی‌شده ایران را به آمریکا می‌گوییم

نخست‌وزیر صهیونیست‌ها بدون اشاره به زرادخانه اتمی فاقد نظارت این رژیم و نیز بی‌توجه به ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران مدعی شد که محل اورانیوم غنی‌شده ایران را به آمریکا می‌گوییم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی امروز یکشنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز بی اشاره به حمله حمله هوایی ناکام این رژیم به دوحه برای هدف قرار دادن سران مقاومت فلسطین حماس در بحبوحه بررسی طرح به اصطلاح صلح ترامپ، با طرح ادعایی عوام فریبانه مدعی شد: فرصت‌های زیادی برای صلح وجود دارد که من دوباره با رئیس جمهور ترامپ و تیمش در مورد آنها صحبت خواهم کرد؛ ما قصد داریم از آنها استفاده کنیم!

نخست وزیر رژیم صهیونیستی سپس با هدف سهولت در ادامه اشغالگری این رژیم، ادعا کرد: اگر حماس سلاح‌های خود را زمین بگذارد، جنگ می‌تواند فوراً پایان یابد. من معتقدم که ۲۰ اسیر باقی مانده هنوز زنده هستند و ما متعهد به آزاد کردن آنها هستیم.

بنیامین نتانیاهو بدون اشاره به زرادخانه اتمی بدون نظارت رژیم صهیونیستی و نیز بی توجه به ماهیت صلح آمیز برنامه هست های ایران مدعی شد: ما باید فشارها را برای جلوگیری از ازسرگیری برنامه هسته‌ای ایران اعمال کنیم، زیرا این کشور برای انجام این کار تلاش خواهد کرد!

وی سپس ادعا کرد: ما می‌دانیم ایران اورانیوم غنی‌شده خود را کجا پنهان می‌کند و این را با آمریکا به اشتراک می‌گذاریم!

کد خبر 6605044

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها