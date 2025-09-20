تهدید ونزوئلا از سوی «ترامپ»

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز شنبه در پیامی در شبکه اجتماعی خود موسوم به «تروث سوشال» به ونزوئلا هشدار داد.
ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی خود موسوم به «تروث سوشال» به منظور توجیه اقدامات نظامی واشنگتن علیه کاراکاس، ادعا کرد: ما میخواهیم ونزوئلا فوراً همهٔ زندانیها و افراد ساکن مراکز روانی از جمله بدترین آسایشگاههای روانی در جهان را که «رهبری» ونزوئلا به زور وارد ایالات متحده کرده است، بپذیرد!
رئیس جمهور آمریکا در این خصوص مدعی شد: هزاران نفر توسط این «هیولاها» بهشدت آسیب دیده و حتی کشته شدهاند. آنها را فوراً از کشور ما بیرون کنید، همین الان؛ وگرنه بهایی که خواهید پرداخت غیرقابل محاسبه خواهد بود!
این در حالیست که رئیس جمهور آمریکا پیشتر اعلام کرد که نیروهای این کشور مستقر در منطقه کارائیب، بار دیگر به یک کشتی ونزوئلا یورش برده و در جریان آن ۳ نفر را کشتند.
ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی خود موسوم به «تروث سوشال» نوشته بود که «این حمله مستقیم مرگبار به دستور وی در حوزه استحفاظی فرماندهی جنوبی آمریکا انجام شد»؛ منطقهای که ۳۱ کشور را در آمریکای جنوبی و مرکزی و کارائیب در بر میگیرد.
گفتنی است که ترامپ اخیراً به بهانه واهی مبارزه با مواد مخدر، چند کشتی ونزوئلا را هدف قرار داده است.
