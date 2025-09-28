کشته شدن نظامی اسرائیلی در شرق قلقیلیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، منابع خبری از شهادت محمود حسن العقاد جوان فلسطینی با گلوله اشغالگران صهیونیست در تقاطع جیت در شرق قلقیلیه در جنوب کرانه باختری خبر دادند.

از سوی دیگر رسانه‌های صهیونیستی نیز از کشته شدن نظامی اسرائیلی مجروح شده در این عملیات خبر دادند.

گفتنی است که پیش از این، رادیو ارتش رژیم صهیونیستی با اشاره به عملیات ضدصهیونیستی در شرق قلقیلیه درکرانه باختری اعلام کرد: یک خودروی فلسطینی با سرعت زیاد به سمت نظامیان اسرائیلی حرکت کرده و برای زیر گرفتن آنها تلاش کرد. نظامیان به سمت مجری عملیات تیراندازی کرده که در نهایت به کشته شدن وی منجر شد. در جریان تیراندازی به سمت مجری این عملیات یکی از نظامیان به دلیل اصابت گلوله به شدت مجروح شد.