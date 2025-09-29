ناجی: اتحاد ملت، ایمان و علم رمز ایستادگی ایران در برابر جهان است

حجتالاسلام علیرضا ناجی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جنگ ترکیبی ۱۲ روزه علیه جمهوری اسلامی اظهار کرد: این جنگ در عرصه داخلی و خارجی بهمراتب سنگینتر از هجمههای رخداده در جنگهای جهانی اول و دوم بود.
وی با بیان اینکه در هر دو جنگ تحمیلی، یک ملت در برابر دنیایی از قدرتها ایستاد، افزود: استکبار جهانی همواره با استقلال و آزادی ملت ایران مشکل داشته و بهانههایی همچون انرژی هستهای و توان موشکی مطرح کرده است؛ در حالیکه هدف اصلی، مقابله با جمهوری اسلامی است.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اصفهان ادامه داد: ایران امروز با ایران دهه ۶۰ متفاوت است، زیرا اکنون با کشوری قدرتمند مواجه هستند که صدها هزار موشک آماده شلیک دارد. در جنگ ۱۲ روزه، عملیات روانی دشمن بسیار سنگینتر از عملیات نظامی بود و بر پایه محاسبات غلط رسانهای شکل گرفت.
وی با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب درباره «اتحاد مقدس» خاطرنشان کرد: مردم ایران وقتی دیدند خاک و وطن در معرض تهدید است، غیرت دینی و ملی خود را نشان دادند و اجازه ندادند تبلیغات دشمن در باورهای آنها نفوذ کند.
ناجی تأکید کرد: عامل نخست پیروزی در جنگها، ایمان به خدا و نصرت الهی است، عامل دوم، پیشرفتهای علمی جوانان کشور است که موجب افزایش توان دفاعی و هراس دشمنان شد و عامل سوم، اتحاد ملت ایران است که ثمره ایمان و علم محسوب میشود.
وی با تأکید بر مسئولیت خطیر مدیران کشور گفت: مسئولان باید خود را جزئی از مردم بدانند و از جان و دل برای رفاه و آرامش جامعه تلاش کنند؛ چراکه در جمهوری اسلامی مسئولیت خدمت به «عیالالله» است و اگر در این وظیفه کوتاهی کنند، پیش از مردم باید در پیشگاه خداوند پاسخگو باشند.
