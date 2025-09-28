محمدجانی: وحدت ملی و جهاد تبیین کلید مقابله با جنگ روانی دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مسیب محمدجانی عصر یکشنبه در همایش تخصصی فرماندهان پایگاه‌های مقاومت بسیج که در حسینیه اعظم سلطان جلال‌الدین اشرف آستانه اشرفیه برگزار شد، ضمن یادآوری تجربه تاریخی دفاع مقدس و پیوند آن با نبردهای اخیر محور مقاومت، اظهار کرد: در سال ۱۳۵۹ جنگی بر ملت ما تحمیل شد که بعدها به دفاع مقدس مشهور گردید.

وی با بیان اینکه امام خمینی (ره) در آن مقطع بر هیچ قدرتی تکیه نکرد و شعار «نه شرقی، نه غربی» را مطرح ساخت، افزود: با وجود همه کمبودها و نوپایی ارتش و سپاه، مردم با عشق به انقلاب و کشور ایستادگی و مقاومت کردند.

فرمانده سپاه آستانه اشرفیه تصریح کرد: یاد و تجلیل از شهدا و رزمندگان اهمیت ویژه‌ای دارد، چرا که آنان آموختند با دست خالی بجنگند و پیروز شوند.

وی در تشریح معجزات دفاع مقدس خاطرنشان کرد: رهبری امام خمینی (ره) و اطاعت پذیری از ولایت فقیه، از عوامل اصلی موفقیت در آن جنگ بود.

سرهنگ محمدجانی ادامه داد: جملات قاطع امام همچون ‘خرمشهر را خدا آزاد کرد’ و ‘حصر آبادان باید شکسته شود’ عمق ایمان و اراده ملی را نشان می‌دهد.

فرمانده سپاه آستانه اشرفیه با اشاره به جنگ ۱۲ روزه غزه گفت: توهم نتانیاهو این بود که ایران بدون جبهه مقاومت و انسجام داخلی است، اما اتحاد و همبستگی ملت ایران و محور مقاومت خلاف این تصور را اثبات کرد.

وی اتحاد، همبستگی، نقش امامین انقلاب و نگاه رهبری را از ویژگی‌های مشترک دفاع مقدس و نبرد ۱۲ روزه غزه دانست و افزود: در دفاع مقدس مجبور بودیم سلاح را از بازار سیاه تهیه کنیم، اما در جنگ ۱۲ روزه با وجود تحریم‌ها هیچ کمبودی نداشتیم.

سرهنگ محمدجانی با اشاره به تفاوت ملت ایران با رژیم اسرائیل خاطرنشان کرد: ملت ایران سرزمینی را تشکیل داده‌اند، اما اسرائیل ملتی است متشکل از مهاجرانی که از نقاط مختلف گرد آمده‌اند.

وی با بیان اینکه اسنپ‌بک صرفاً جنگ روانی علیه ملت ایران است، تاکید کرد: حمایت از مردم و همراهی با آنان بسیار مهم است و جمهوری اسلامی در دفاع و آفند هیچ مشکلی ندارد.

فرمانده سپاه آستانه اشرفیه نقش ایران در محور مقاومت را برجسته خواند و گفت: ایران تنها دولت شیعی در جهان است که ادعای حکومت آخرالزمانی دارد.

وی با اشاره به شعار «ایران تمدن‌ساز» از سوی رهبر معظم انقلاب، تاکید کرد: نگاه و رهبری حضرت آقا عامل تفاوت رشد فلسطین و حزب‌الله در مقابله با دشمن است.

سرهنگ محمدجانی در پایان خطاب به فرماندهان پایگاه‌های مقاومت تاکید کرد: فرماندهان پایگاه باید مقدمه‌ساز ظهور و حافظان انسجام ملی باشند و با جهاد تبیین در حوزه استحفاظی خود، ضمن حفظ انسجام ملی، مقدمات بسیار مهمی را فراهم کنند.