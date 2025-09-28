به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری عصر یکشنبه در نشست با اعضای هیئت مدیره «قلم رسانه ورزش» بوشهر با ابراز خرسندی از حضور در جمع پیشکسوتان و فعالان ورزشی، نقش رسانه‌های ورزشی در انعکاس موفقیت‌ها و ارتقای جایگاه ورزش در جامعه را مؤثر دانست و گفت: تعامل رسانه و مسئولان می‌تواند زمینه‌ساز توسعه بیش از پیش ورزش در استان باشد.

وی با اشاره به اهمیت حمایت از فعالان رسانه‌ای در حوزه ورزش، تأکید کرد: فرمانداری بوشهر برای فراهم کردن بسترهای لازم جهت فعالیت مؤثر رسانه‌ها، از هیچ حمایتی دریغ نخواهد کرد.

فرماندار بوشهر افزود: ورزش به‌عنوان یک سرمایه اجتماعی و فرهنگی، نقش مهمی در افزایش نشاط عمومی، تحکیم همبستگی اجتماعی و شکوفایی استعدادهای جوانان دارد و حمایت از اصحاب رسانه و پیشکسوتان این عرصه اقدامی ارزشمند در ارتقای این سرمایه ملی است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مطالبات اعضای هیئت مدیره، به ویژه در زمینه تخصیص زمین ورزشی و ایجاد زیرساخت‌ها، با جدیت پیگیری خواهد شد تا شرایط لازم برای ادامه فعالیت‌های آنان فراهم شود.