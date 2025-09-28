  1. استانها
فرماندار بوشهر: تعامل رسانه و مسئولان مسیر توسعه ورزش را هموار می‌کند

بوشهر- فرماندار بوشهر با تاکید بر حمایت از فعالان رسانه‌ای در حوزه ورزش گفت: تعامل رسانه و مسئولان مسیر توسعه ورزش را هموار می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری عصر یکشنبه در نشست با اعضای هیئت مدیره «قلم رسانه ورزش» بوشهر با ابراز خرسندی از حضور در جمع پیشکسوتان و فعالان ورزشی، نقش رسانه‌های ورزشی در انعکاس موفقیت‌ها و ارتقای جایگاه ورزش در جامعه را مؤثر دانست و گفت: تعامل رسانه و مسئولان می‌تواند زمینه‌ساز توسعه بیش از پیش ورزش در استان باشد.

وی با اشاره به اهمیت حمایت از فعالان رسانه‌ای در حوزه ورزش، تأکید کرد: فرمانداری بوشهر برای فراهم کردن بسترهای لازم جهت فعالیت مؤثر رسانه‌ها، از هیچ حمایتی دریغ نخواهد کرد.

فرماندار بوشهر افزود: ورزش به‌عنوان یک سرمایه اجتماعی و فرهنگی، نقش مهمی در افزایش نشاط عمومی، تحکیم همبستگی اجتماعی و شکوفایی استعدادهای جوانان دارد و حمایت از اصحاب رسانه و پیشکسوتان این عرصه اقدامی ارزشمند در ارتقای این سرمایه ملی است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مطالبات اعضای هیئت مدیره، به ویژه در زمینه تخصیص زمین ورزشی و ایجاد زیرساخت‌ها، با جدیت پیگیری خواهد شد تا شرایط لازم برای ادامه فعالیت‌های آنان فراهم شود.

