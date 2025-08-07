دستگیری قاچاقچی چوب در شهرستان سقز

به گزارش خبرگزاری مهر، ایوب شریفی اظهار کرد: یک نفر خاطی که اقدام به قطع درختان و حمل آن با هدف قاچاق درختان بومی در منطقه حفاظت شده عبدالرزاق از گونه درخت بید کرده بودند با رصد و هوشیاری محیط‌بانان یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان، شناسایی و دستگیر شد.

وی خاطر نشان کرد: با هوشیاری مأموران یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان، یک دستگاه وانت سایپا حامل حدود یک تن چوب قاچاق در منطقه حفاظت شده عبدالرزاق سقز توقیف شد.

وی با اشاره به اینکه خودرو حامل چوب توقیف شده است، اضافه کرد: متخلف به همراه پرونده مربوطه برای طی مراحل قانونی دراختیار مقام قضائی و تعزیرات حکومتی قرار گرفت.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست سقز افزود: قطع درختان اعم از بومی و جنگلی، به تاراج بردن منابع ملی محسوب می‌شود و از جهات مختلف، تبعات منفی جبران ناپذیر زیست محیطی زیادی در پی خواهد داشت.

شریفی یادآور شد: از شهروندان درخواست می‌شود با مشاهده هرگونه فعالیت غیرقانونی قاچاقچیان چوب و محصولات و صنایع چوبی حاصل از آن، مراتب را با سامانه فوریت‌های تلفنی ارتباط مردمی ۱۵۴۰ یا اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اطلاع دهند.