یادواره شهدا و مراسم تجلیل از رزمندگان دفاع مقدس در دیلم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که یکشنبه شب با حضور گسترده مردم، اعضای شورای تأمین و شورای اداری همراه بود، سردار عبدالرضا دشتی، جانشین فرماندهی سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر به عنوان سخنران اصلی، بر تبیین فرهنگ ایثار و شهادت و ضرورت انتقال ارزش‌های دفاع مقدس به نسل جوان تأکید کرد.

این مراسم با حضور اسماعیل کاظمی فرماندار و رئیس ستاد بزرگداشت هفته دفاع مقدس و حاجب فرد معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری دیلم برگزار شد.

برنامه یادواره شهدا با مداحی، شعرخوانی و تجلیل از رزمندگان دفاع مقدس همراه بود و حال و هوای معنوی خاصی به مراسم بخشید.

در این آیین از اسماعیل کاظمی فرماندار دیلم به عنوان یکی از ایثارگران و به پاس حضور در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل قدردانی شد و از ایشان تجلیل به عمل آمد.