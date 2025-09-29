  1. استانها
۷ مهر ۱۴۰۴، ۶:۵۹

یادواره شهدا و مراسم تجلیل از رزمندگان دفاع مقدس در دیلم برگزار شد

بوشهر- مراسم یادواره شهدا و آیین تجلیل از رزمندگان هشت سال دفاع مقدس با حضور امام جمعه، مسئولان استانی و شهرستانی، خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران در شهرستان دیلم برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که یکشنبه شب با حضور گسترده مردم، اعضای شورای تأمین و شورای اداری همراه بود، سردار عبدالرضا دشتی، جانشین فرماندهی سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر به عنوان سخنران اصلی، بر تبیین فرهنگ ایثار و شهادت و ضرورت انتقال ارزش‌های دفاع مقدس به نسل جوان تأکید کرد.

این مراسم با حضور اسماعیل کاظمی فرماندار و رئیس ستاد بزرگداشت هفته دفاع مقدس و حاجب فرد معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری دیلم برگزار شد.

برنامه یادواره شهدا با مداحی، شعرخوانی و تجلیل از رزمندگان دفاع مقدس همراه بود و حال و هوای معنوی خاصی به مراسم بخشید.

در این آیین از اسماعیل کاظمی فرماندار دیلم به عنوان یکی از ایثارگران و به پاس حضور در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل قدردانی شد و از ایشان تجلیل به عمل آمد.

