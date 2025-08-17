  1. استانها
۲۶ مرداد ۱۴۰۴، ۱۹:۳۱

آزادگان شهرستان دیلم تجلیل شدند

بوشهر- همزمان با ۲۶ مردادماه سالروز ورود آزادگان به میهن، آئین تجلیل از آزادگان شهرستان دیلم برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ۲۶ مردادماه سالروز ورود آزادگان به میهن اسلامی، نشست فرماندار، امام جمعه شهرستان، بخشدار امام حسن، فرمانده سپاه صاحب الزمان (عج)، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، مدیران محلی و جمعی از آزادگان و ایثارگران شهرستان دیلم برگزار شد.

فرماندار دیلم عصر یکشنبه در این مراسم با تقدیر از مقاومت و ایثار آزادگان و خانواده‌های آنان، اظهار کرد: فداکاری‌های آزادگان و ایثارگران، چراغ راه نسل‌های آینده است و ما وظیفه داریم از این میراث گران‌بها پاسداری کنیم.

اسماعیل کاظمی با اشاره به حضور بیش از ۸۰۰ نفر رزمنده از شهرستان دیلم در نبرد جبهه‌های حق علیه باطل، عنوان داشت: ۲۵۰ نفر از این عزیزان شامل: شهدا گرانقدر، جانبازان و آزادگان هستند.

کاظمی افزود: همچنین ۱۳ تن از این ۲۵۰ نفر، آزادگان سرافرازی هستند که سال‌های اسارت را در راه دفاع از میهن اسلامی تحمل کردند و امروز بر ما است که قدردان زحمات و رنج‌های این بزرگواران باشیم.

این مراسم با خاطره‌گویی آزادگان همراه بود و در پایان، از ایثارگران حاضر در تجلیل شد.

