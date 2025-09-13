۱۰۰ برنامه هفته دفاع مقدس در دیلم اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل کاظمی عصر شنبه در نشست ستاد اجرایی مناسبتهای دفاع مقدس و مقاومت شهرستان که با محوریت برنامهریزی این هفته برگزار شد، ضمن گرامیداشت این ایام غرورآفرین، بر اهمیت ویژه برگزاری برنامههای مختلف تاکید کرد.
فرماندار شهرستان دیلم، دفاع مقدس را گنجینهای عظیم و افتخاری بزرگ برای ملت ایران خواند و تصریح کرد: همه ما وظیفه داریم از این گنجینه گرانبها با تمام وجود حفاظت کنیم و در جهت تبیین دستاوردهای بینظیر دفاع مقدس برای نسل جوان و بویژه دانشآموزان کوشا باشیم.
رئیس ستاد گرامیداشت هفته دفاع مقدس شهرستان دیلم با اشاره به ضرورت توجه آحاد ملت به این ایام پربرکت، تاکید کرد: خالقان حماسه دفاع مقدس باید همواره مورد تکریم و تجلیل قرار گیرند.
کاظمی در ادامه سخنان خود، از تمامی دستگاههای اجرایی شهرستان خواست تا با فرماندهی سپاه شهرستان، همکاری و همراهی لازم را در هرچه بهتر برگزار شدن برنامههای هفته دفاع مقدس به عمل آورند.
وی این همکاری و همافزایی را نشانهای از دولت وفاق ملی و عزم راسخ مسئولان برای پاسداشت ارزشهای انقلاب اسلامی دانست.
رئیس ستاد گرامیداشت هفته دفاع مقدس شهرستان دیلم همچنین خبر از برگزاری ۱۰۰ برنامه متنوع و گوناگون در طول هفته دفاع مقدس در این شهرستان داد.
وی بیان کرد: مراسم تجلیل باشکوه از ۸۵۰ نفر از ایثارگران سرافراز شهرستان، عطر افشانی گلزار شهدای والامقام، دیدار با خانوادههای معظم شهدا و اجرای برنامههای مختلف فرهنگی، هنری و ورزشی، متناسب با این ایام از جمله مهمترین این برنامهها خواهند بود.
فرماندار دیلم ابراز امیدواری کرد: با همت و تلاش همه دستاندرکاران، هفته دفاع مقدس امسال نیز همچون سالهای گذشته، با شکوه و عظمت هرچه تمامتر برگزار شود.
