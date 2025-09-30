به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس در پنج هفته ابتدایی لیگ برتر، تنها یک پیروزی و چهار تساوی به دست آورده تا آمار این تیم برای هواداران متعصب سرخپوشان که در یک دهه گذشته عادت به قهرمانی داشته اند، رضایت‌بخش نباشد. همین نتایج کافی بود تا موجی از انتقادها علیه وحید هاشمیان به راه بیفتد؛ انتقادهایی که حتی پای سرمربی سرخ‌ها را به جلسه هیئت‌مدیره باشگاه هم باز کرد.

گرچه اعضای هیئت‌مدیره در نشست اخیر حمایت خود را از هاشمیان اعلام کردند، اما فضای اطراف تیم چیز دیگری را نشان می‌دهد. فشار هواداران روزبه‌روز بیشتر می‌شود و حالا همه نگاه‌ها به بازی هفته ششم برابر گل‌گهر سیرجان دوخته شده است؛ دیداری که می‌تواند سرنوشت نیمکت پرسپولیس را تا حد زیادی روشن کند.

واقعیت این است که حتی در صورت شکست مقابل گل‌گهر، تصمیم فوری برای جدایی هاشمیان اتخاذ نخواهد شد؛ اما نتیجه نگرفتن در این بازی، شرایط ماندن او را بسیار دشوار و پرچالش خواهد کرد. سرمربی جوان پرسپولیس به خوبی می‌داند که ادامه تساوی‌های پیاپی یا از دست دادن امتیاز، فضای تیم را به سمت تغییرات احتمالی سوق می‌دهد.

به این ترتیب، مسابقه جمعه آینده چیزی فراتر از یک بازی عادی لیگ برتر است؛ چراکه می‌تواند نقطه آغاز شمارش معکوس برای ماندن یا رفتن وحید هاشمیان باشد. او و کادرفنی‌اش بهتر از هر کس می‌دانند که تنها راه کاهش فشار انتقادات، کسب پیروزی برابر شاگردان مهدی تارتار در گل‌گهر است.

دیدار دو تیم از ساعت ۱۸:۳۰ روز جمعه ۱۱ مهر در ورزشگاه شهدای شهرقدس برگزار می شود.