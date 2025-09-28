رد ادعای مدیرعامل پرسپولیس؛ هیچ بازیکن هپاتیتی در فوتبال ایران نیست

به گزارش خبرنگار مهر، رضا درویش مدیرعامل باشگاه پرسپولیس امروز پس از جلسه با اعضای فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال خبرنگاران مبنی بر دلایل عقد قرارداد با سرژ اوریه با وجود ابتلا به هپاتیت گفت: «در مورد موضوع اوریه نکته پنهانی نبود. باید بگویم که عدم تست پزشکی مانع حضور یک بازیکن در فوتبال نیست و کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال به ما اعلام کرده ۴ نفر از بازیکنانی که فوتبال بازی می‌کنند هپاتیت دارند و منعی وجود ندارد. اوریه خیلی بزرگواری کرد که پیگیری نکرد و اگر پیگیری می‌کرد شاید مشکلاتی به وجود می‌آمد.»

همین موضوع باعث پیگیری خبرنگار مهر درباره احتمال حضور بازیکن مبتلا به این ویروس شد.

یک پزشک فعال در حوزه فوتبال در گفتگو با خبرنگار مهر با رد چنین ادعایی عنوان کرد: پرونده ها به صورت کاملاً محرمانه در اختیار عده‌ای مسئول است ولی در این زمینه به هیچ وجه هیچ بازیکنی مشمول این بیماری نیست.