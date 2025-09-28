  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۶ مهر ۱۴۰۴، ۲۰:۳۷

رد ادعای مدیرعامل پرسپولیس؛ هیچ بازیکن هپاتیتی در فوتبال ایران نیست

رد ادعای مدیرعامل پرسپولیس؛ هیچ بازیکن هپاتیتی در فوتبال ایران نیست

یک پزشک فعال در حوزه فوتبال تاکید کرد بر خلاف ادعای مدیرعامل باشگاه پرسپولیس هیچ بازیکنی در فصل جاری لیگ برتر دچار بیماری هپاتیت نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا درویش مدیرعامل باشگاه پرسپولیس امروز پس از جلسه با اعضای فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال خبرنگاران مبنی بر دلایل عقد قرارداد با سرژ اوریه با وجود ابتلا به هپاتیت گفت: «در مورد موضوع اوریه نکته پنهانی نبود. باید بگویم که عدم تست پزشکی مانع حضور یک بازیکن در فوتبال نیست و کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال به ما اعلام کرده ۴ نفر از بازیکنانی که فوتبال بازی می‌کنند هپاتیت دارند و منعی وجود ندارد. اوریه خیلی بزرگواری کرد که پیگیری نکرد و اگر پیگیری می‌کرد شاید مشکلاتی به وجود می‌آمد.»

همین موضوع باعث پیگیری خبرنگار مهر درباره احتمال حضور بازیکن مبتلا به این ویروس شد.

یک پزشک فعال در حوزه فوتبال در گفتگو با خبرنگار مهر با رد چنین ادعایی عنوان کرد: پرونده ها به صورت کاملاً محرمانه در اختیار عده‌ای مسئول است ولی در این زمینه به هیچ وجه هیچ بازیکنی مشمول این بیماری نیست.

کد خبر 6605132

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها