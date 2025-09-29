به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، روزنامه اسرائیل هیوم اعتراف کرد که ایرانی ها تنها طی ۲۴ ساعت بعد از حمله رژیم صهیونیستی موفق شدند با تعیین مسئولان جدید زمام امور را به دست بگیرند. آنها احساس پیروزی می کنند و نباید این احساس دست کم گرفته شود.

در ادامه این گزارش آمده است، تهران در حال تقویت توان نظامی خود بوده و به صورت مشخص بر روی سامانه های موشکی اش متمرکز شده است. روزانه گزارش هایی در خصوص آزمایش های موشکی و موضع گیری های مقامات ایرانی در خصوص ارتقای این سامانه ها منتشر می شود.

در این گزارش تاکید شده است، ایران با کمک روسیه و چین به دنبال تقویت پدافند هوایی خود است. اگر این بار تل آویو دست به اقدامی علیه تهران بزند، ایرانی ها غافلگیر نخواهند شد. با توجه به اینکه دولت ترامپ به مسائل دیگری مانند حمله به ونزوئلا و جنگ اوکراین توجه دارد میزان حمایت این کشور از رژیم صهیونیستی در دور آتی مشخص نخواهد بود.

در این گزارش آمده است، اگر جنگ فرسایشی رخ دهد اسرائیل بیش از ایران متضرر می شود چرا که این کشور هم از لحاظ جغرافیایی وسیع است و هم از لحاظ تجربه نظامی، برتر است. اگر اسرائیل باید چیزی فهمیده باشد این است که نظام ایران قوی تر از آن چیزی است که به نظر می رسد و جایگزین مورد اعتمادی برای آن وجود ندارد.