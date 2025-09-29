علیزاده: ورود گردشگران به لنگرود ۲۰ درصد افزایش داشته است

رحمان حسینعلیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر مناسبت هفته گردشگری با اشاره به رشد چشمگیر حضور گردشگران در این شهرستان، اظهار کرد: از ابتدای سال تاکنون، لنگرود میزبان نزدیک به دو میلیون و ۴۰۰ هزار گردشگر بوده که بدون هیچگونه نارضایتی و اختلال اجتماعی، خدماترسانی به آنها صورت گرفته است.
وی از افزایش حدود ۲۰ درصدی ورود گردشگران نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و افزود: این روند نشانهای از ظرفیت بالای گردشگری شهرستان ااست.
حسینعلیزاده با اشاره به برنامههای متنوع هفته گردشگری افزود: در اولین روز این هفته، زنگ گردشگری بهصورت نمادین نواخته شد و نیز با همکاری یک موسسه گردشگری، دانشگاه آزاد اسلامی و ادارهکل میراث فرهنگی استان، برنامههای مشترکی همچون دیدار با جامعه گردشگران، فعالان گردشگری و هتلداران برگزار شد.
وی به بازدیدهای میدانی مشترک با مقامات شهرستانی از جمله دادستان لنگرود نیز اشاره کرد و گفت: در حال حاضر شهرستان لنگرود دارای ۷۳ واحد تأسیسات گردشگری است که شامل ۷ هتل و چندین مجتمع گردشگری میشود از جمله این مراکز، مجتمع گردشگری امامی (ویژه کارگران) است که هر شب توانایی میزبانی از ۹۰۰ تا ۱۲۰۰ نفر را دارد بازدید اخیر از این مجموعه نیز نشاندهنده رضایت ۱۰۰ درصدی گردشگران بوده است.
رئیس میراث فرهنگی لنگرود با اشاره به پروژههای سرمایهگذاری مهم در منطقه ساحلی چمخاله بیان کرد: در اسکله گردشگری چمخاله، دو سرمایهگذار خوشنام وارد عمل شدهاند. یکی از آنها با سرمایهای بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان اقدام به راهاندازی کشتی تفریحی کرده و اقدامات زیرساختی پروژه نیز در حال انجام است سرمایهگذار دوم نیز در بخش خشکی وارد میدان شده که برآورد اولیه سرمایهگذاری آن حدود یک هزار میلیارد تومان است.
وی در پایان با ابراز امیدواری نسبت به آینده گردشگری شهرستان گفت: با تکمیل این پروژهها، لنگرود به یکی از قطبهای اصلی گردشگری ساحلی شمال کشور تبدیل خواهد شد.
