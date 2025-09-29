سخنگوی نظامی جنبش نجباء: شهید سید حسن نصرالله کابوس غرب بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی نمایندگی نُجَباء در ایران، ابوعلی الرمیثی، سخنگوی نظامی جنبش نجباء بهمناسبت نخستین سالگرد شهادت دبیرکل فقید حزبالله لبنان، گفت: شهید نصرالله برای هژمونی آمریکایی ـ صهیونیستی و مزدوران آنها بزرگترین کابوس بود. نصرالله به همه دنیا گفت کرامت، فروشی نیست و آزادی، چیزی نیست که قابل واگذاری باشد!
وی افزود: جایگاه نصرالله را میتوان از سخنان بزرگان در وصف او شناخت؛ آنجا که امام خامنهای او را برادر و عزیز خود خطاب میکند. عزای ما در فقدانش، بهمعنای افسردگی و اضطراب و ناامیدی نیست، بلکه از جنس سوگواری ما برای سیدالشهداست که عزممان را جزم کرده و الهامبخشمان خواهد بود.
به گفته ابوعلی الرمیثی، جوانان حزب الله و جنبش امل بدانند که دشمن بهدنبال مأیوس ساختن آنان است. جنایتهای دشمن، به خشم متراکم و ظهور شمار بسیاری از دلیرمردان خواهد انجامید؛ امری که عرصه را بر اسرائیل این گرگ خونخوار تنگ کرده و در نهایت به زوال این رژیم منجر خواهد شد.
سخنگوی نظامی جنبش نجباء مطرح کرد: ارتباط عقیدتی بین گروههای مقاومت، این محور را به پیکرهای واحد تبدیل کرده است؛ ما با طرفداران مقاومت میثاق میبندیم که بر همان مسیر باقی ماندهایم.
نظر شما