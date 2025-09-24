به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه با اشاره به محله‌محوری به‌عنوان یکی از اولویت‌های دولت گفت: فرمانداران باید به‌صورت عملیاتی وارد اجرای این طرح شده و فعالیت‌های مردمی را در محلات متمرکز کنند.



وی در شورای اجتماعی استان که با محوریت بررسی اقدامات فرمانداران در خصوص طرح محله‌محوری برگزار شد، اظهار کرد: فرمانداران موظف هستند روزهای چهارشنبه ملاقات‌های محله‌محور برگزار کرده و به‌طور مستقیم با مردم و افراد شناخته‌شده محلات برای حل مسائل و تقویت مشارکت ارتباط داشته باشند.



استاندار اردبیل افزود: در قالب طرح محله‌محوری، فعالیت‌های پراکنده مردم در محلات متمرکز شده و مسائل آنان با راه‌حل‌های بومی برطرف می‌شود که این امر می‌تواند به ارتقای کیفیت زندگی منجر شود.



گفتنی است؛ در این نشست، فرمانداران استان اردبیل گزارشی از اقدامات خود در راستای اجرای طرح محله‌محوری ارائه کردند.