به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «متولد کوچه ۵۳» یکی از تازه‌ترین آثار حوزه دفاع مقدس است که به قلم مصطفی زمانی‌فر، نویسنده متولد ۱۳۶۰ و اهل یزد، توسط انتشارات سوره مهر منتشر شده است.

این اثر در ۲۹۴ صفحه تدوین و با قیمت ۳۲۵ هزار تومان عرضه شده و بخشی از خاطرات و تجربیات حاج حسن امین، فرمانده جهاد سازندگی یزد در دوران دفاع مقدس را در بستر تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران معاصر روایت می‌کند.

این کتاب علاوه بر بازگویی لحظات حضور حاج حسن امین در جهاد سازندگی و دفاع مقدس، به روایت زندگی فردی و اجتماعی او نیز پرداخته و تصویری روشن از شرایط پیش و پس از انقلاب اسلامی ارائه می‌دهد، در قالب روایت اول‌شخص، مخاطب با لحظاتی از کودکی، جوانی، فضای انقلاب، سال‌های جنگ و همچنین دغدغه‌های فرهنگی و دینی این جهادگر روبه‌رو می‌شود.

مصطفی زمانی‌فر در گفتگو با خبرنگار مهر درباره شکل‌گیری این کتاب گفت: در آغاز قصد داشتم زندگی‌نامه مرحوم علی‌محمد انصاری، از فرماندهان جهاد یزد را ثبت کنم، اما به دلیل بیماری ایشان مسیر کار به سمت حاج حسن امین تغییر یافت. همان ابتدا دریافتم با شخصیتی فرهنگی و ارزشمند مواجه هستم که ثبت خاطراتش ضروری است.

وی افزود: کتاب بر اساس خاطره‌نگاری و به صورت روایت اول‌شخص نوشته شده تا خواننده حس کند خود حاج حسن امین در حال بازگویی خاطراتش است. همین سبک به اثر جذابیت و صمیمیت بیشتری داده است.

زمانی فر ادامه داد: حاج حسن امین افزون بر فعالیت‌های جهادی، فردی اهل مطالعه بود و در حوزه‌های علمی و دینی، به‌ویژه تفسیر قرآن و نهج‌البلاغه، فعالیت داشت، همین ویژگی‌های فرهنگی در کنار تجربه‌های جبهه، وجه متمایز شخصیت او را نشان می‌دهد.

زمانی‌فر تصریح کرد: یکی از بخش‌های اثرگذار کتاب برای من روایت شهادت غلامرضا حاجی حسینی، نوجوان بسیجی است، سال‌ها پیش عکسی از او را در خانه پدرم دیده بودم، بی‌آنکه بشناسمش. بعدها در روایت‌های حاج حسن امین دوباره با او مواجه شدم و این هم‌زمانی برایم معنادار بود.

در بخشی از کتاب آمده است: «نوبت به تهیهٔ تابلوی ایستگاه که رسید، خودم دست به کار شدم. به واحد تبلیغات رفتم و قلم‌مو به دست گرفتم. با رنگ روی یک تکه چوب جدا شده از جعبه مهمات، با خط خوش عبارت «ایستگاه صلواتی» و با اندازه‌ای کوچک‌تر در زیر آن عنوان «پشتیبانی جنگ جهاد یزد» را نوشتم.»

در روایتی دیگر از روزهای پس از انقلاب می‌خوانیم: «اوایل پیروزی انقلاب، امور جاری مملکت هنوز روی ریل نیفتاده بود. یک روز که از بیکاری حوصله‌ام سر رفته بود، آرم سازمان مجاهدین خلق را طراحی کردم. یکی از مشتری‌ها مرا به دفترشان در تهران دعوت کرد. آنجا با افرادی مواجه شدم که ظاهری آراسته اما فضایی نامأنوس داشتند؛ حتی مسعود رجوی را همان روز دیدم. هرچه بیشتر فکر کردم، بیشتر دریافتم آن جمع با حال و هوای مذهبی و مجاهدانه فاصله دارد. همان‌جا تصمیم گرفتم هیچ فرمی پر نکنم و وارد آن جریان نشوم.»

«متولد کوچه ۵۳» در قالب فصل‌های متنوع تنظیم شده و علاوه بر خاطرات فردی، بازتابی از شرایط اجتماعی و فرهنگی جامعه ایران در سال‌های انقلاب و دفاع مقدس را به تصویر کشیده است. به گفته کارشناسان، این کتاب اثری ارزشمند برای علاقه‌مندان به ادبیات خاطره‌نویسی و تاریخ شفاهی و همچنین پژوهشگران حوزه دفاع مقدس به شمار می‌آید.