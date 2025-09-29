به گزارش خبرنگار مهر، یوسف علوی صبح دوشنبه در جشن عاطفهها با بیان اینکه در استان فارس بیش از ۵۱ هزار دانشآموز نیازمند تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند، گفت: هدف اصلی این جشن، فراهم کردن لوازم تحصیلی برای تمامی این دانشآموزان است تا هیچ کودکی به دلیل نداشتن امکانات از تحصیل باز نماند.
وی به استقبال مردم و خیرین استان فارس از پویش «آیندهساز باشیم» اشاره کرد و ادامه داد: امسال شاهد توفیقات خوبی بودهایم و پیشبینی میکنیم که کمکهای نقدی و جنسی جمعآوری شده نسبت به سال گذشته بیش از ۲۰ درصد افزایش یابد و به حدود ۶۰ میلیارد تومان برسد. سال گذشته، مجموع کمکهای جمعآوری شده بیش از ۵۰ میلیارد تومان بوده است.
قائم مقام مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی فارس افزود: شهروندان نیکوکار میتوانند با مراجعه به دفاتر کمیته امداد در کلیه شهرستانهای استان فارس، مراکز نیکوکاری فعال در محلات با محوریت مساجد و همچنین کلیه مدارس در سراسر استان کمکهای نقدی و جنسی خود را اهدا کنند. علاوه بر این، امکان مشارکت از طریق روشهای الکترونیکی نیز فراهم شده است. هموطنان میتوانند از طریق درگاههای موجود در اپلیکیشنهای بانکهای مختلف کشور کمکهای خود را به دانشآموزان نیازمند برسانند.
علوی تصریح کرد: کمکهای جمعآوری شده توسط کمیته امداد، مراکز نیکوکاری و مدارس پس از جمعآوری توسط همکاران فرهنگی و مسئولان این نهادها در همان محلات و مدارس در میان دانشآموزان نیازمند توزیع خواهد شد. این پویش فرصتی ارزشمند برای مشارکت همگانی در حمایت از آیندهسازان ایران اسلامی است.
