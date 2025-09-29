  1. استانها
۷ مهر ۱۴۰۴، ۹:۴۷

پلیس جزئیات تیراندازی ۱۸ شهریور در شهرک «واوان» را تشریح کرد

اسلامشهر- رئیس پلیس آگاهی اسلامشهر گفت: اختلاف بر سر فروش اموال مسروقه به تیراندازی و قتل در شهرک «واوان» منجر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پلیس مردی را به اتهام قتل در شهرک واوان اسلامشهر دستگیر کرده است، این فرد، که به همراه همدستش از صحنه جرم گریخته بود، به شلیک گلوله به قربانی اعتراف کرده و انگیزه خود را اختلاف حساب بر سر فروش اموال مسروقه عنوان کرده است.

سرهنگ علی خدابخشی، رئیس پلیس آگاهی اسلامشهر، جزئیات این پرونده را در جمع خبرنگاران اعلام کرد و گفت: ۱۸ شهریور ماه سال جاری یک فقره تیراندازی در شهرک واوان اسلامشهر به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش می‌شود که در این خصوص، بلافاصله ماموران پلیس آگاهی در محل حضور پیدا کرده و به بررسی آن می‌پردازند.

خدابخشی افزود: با آغاز تحقیقات، مشخص می‌شود سرنشینان یک دستگاه خودروی پارس با فردی درگیری لفظی پیدا کرده و با شلیک گلوله وی را مجروح کرده و از محل متواری می‌شوند که علیرغم تلاش کادر درمان، فرد مجروح به علت شدت جراحت فوت می‌کند.

این مقام انتظامی ادامه داد: با استعلام پلاک خودرو مشخص شد خودرو سرقتی بوده و با اقدامات فنی هویت مجرمان فراری به دست آمد و با شناسایی مخفیگاه متهمان، در عملیاتی غافلگیرانه، قاتل در مخفیگاهش در یکی از محلات اسلامشهر دستگیر شد.

به گفته خدابخشی، متهم در بازجویی پلیس به قتل با استفاده از سلاح کمری اعتراف و انگیزه خود از این اقدام را اختلاف حساب بر سر فروش اموال مسروقه اعلام کرد که در عملیات دیگری همدست قاتل نیز دستگیر شد.

پلیس اسلامشهر اعلام نکرده که آیا تحقیقات ادامه دارد یا خیر، اما تأکید کرده که امنیت عمومی اولویت است.

    • روزبه IT ۱۰:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۷
      تشکر از مأموران پلیس که این افراد رو شناسایی و دستگیر می کنن تا آرامش ایجاد بشه برای مردم

